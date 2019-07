Coreea de Nord a eliberat o ambarcațiune rusă de pescuit sechestrată pe 17 iulie Regimul nord-coreean a eliberat o ambarcațiune rusa de pescuit care a fost sechestrata pe data de 17 iulie pentru ca ar fi încalcat legislația privind intrarea și șederea în Coreea de Nord, a anunțat duminica ambasada Rusiei la Phenian, potrivit publicației The Moscow Times, scrie Mediafax.



Autoritațile nord-coreene a eliberat și echipajul navei, format din 15 cetațeni ruși și doi sud-coreeni. Potrivit reprezentanților Ministerului de Externe de la Phenian, nava a fost sechestrata pentru ca a "încalcat regulile privind intrarea și șederea în Coreea de Nord".… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

