Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a confirmat participarea la urmatoarele doua olimpiade, Tokyo 2020 si Beijing 2022, a anuntat presedintele Comitetului International Olimpic, germanul Thomas Bach, sambata la sosirea sa la Beijing dupa ce s-a intalnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la Phenian, relateaza Reuters.…

- Coreea de Nord va participa la urmatoarele doua editii ale Jocurile Olimpice, din Japonia si China, a anuntat, sambata, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, dupa o intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la Phenian.Bach s-a aflat la Phenian de joi, iar la…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), germanul Thomas Bach, a plecat de la Beijing catre Coreea de Nord, unde este de asteptat sa aiba discutii legate de sport cu autoritatile din aceasta tara, informeaza agentiile Yonhap si EFE. Bach a luat joi unul dintre zborurile directe ale companiei…

- De asemenea, Phenianul ia in considerare sa organizeze intalniri cu lideri din mai multe state, inclusiv din Rusia. Informatia apare in contextul in care Kim Jong-un a efectuat o vizita la Beijing, prima vizita externa de cand a devenit liderul superm al Coreei de Nord in 2011. Kim Jong-Un ar urma sa…

- Soția dictatorului din Coreea de Nord, Ri Sol-ju, ramane o figura enigmatica și puțini sunt cei care cunosc detalii din viața ei. Fosta cantareața, despre care se spune ca ar avea 28 de ani, s-ar fi casatorit cu liderul de la Phenian in 2009, deși au anunțat public ca sunt soț și soție in 2012. Alții…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a acceptat invitatia liderului de la Phenian, Kim Jong Un, de a face o vizita in Coreea de Nord, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yohnap, preluata de Reuters, si agentia nord-coreeana KCNA, preluata de AFP.Potrivit KCNA, va fi o vizita oficiala, "la…

- Coreea de Nord a intensificat activitatile intr-un complex nuclear, desi liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, ar urma sa aiba o intrevedere cu presedintele SUA, Donald Trump, peste cateva saptamani, pentru a discuta despre denuclearizare, informeaza agentia Associated Press. Imagini obtinute…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie, Kim a confirmat…

- Parchetul General a anuntat marti ca a fost finalizata analiza privind procedura de desecretizare a protocolului incheiat intre institutie si SRI, concluzia fiind aceea ca sunt indeplinite conditiile legislatiei in vigoare pentru declasificarea documentului.OFICIAL Coreea de Nord și China…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap.

- Un tren blindat, care a plecat din Coreea de Nord a sosit luni seara la Beijing, nascand speculatii conform carora trenul l-ar fi transportat liderul nord-correan, Kim Jong-un in capitala chineza, informeaza New York Times

- China a informat Statele Unite despre vizita la Beijing a liderului regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a anuntat, miercuri, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a acceptat invitatia liderului de la Phenian, Kim Jong Un, de a face o vizita in Coreea de Nord, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yohnap, preluata de Reuters, si agentia nord-coreeana KCNA, preluata de AFP. Potrivit KCNA, va fi o vizita oficiala, "la momentul…

- Dupa mai multe zile de speculatii privind calatoria oficialului nord coreean de rang inalt la Beijing, media japoneza a confirmat ca liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un a vizitat China, relateaza BBC News.

- Informatia transmisa a aparut in spatiul public trunchiata, din diferite surse, fara amanunte si fara sa fie precizata o data anume. Practic, informatiile oficiale nici nu au existat. Potrivit agentiei Kyodo, Kim Jong-Un probabil a fost transportat cu un tren special, prin provincia chineza…

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord ar putea efectua o vizita in Rusia in luna aprilieRi Yong-ho, ministrul nord-coreean de Externe, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia, care ar putea avea loc la mijlocul lunii aprilie, a declarat un oficial din Ministerul de Externe de la…

- Guvernul de la Tokyo a transmis regimului de la Phenian ca premierul nipon Shinzo Abe doreste sa aiba o intrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, in contextul in care Japonia se teme ca ar putea fi exclusa de la discutiile inter-coreene, relateaza presa nipona, citand surse diplomatice.

- Principala manevra, denumita Foal Eagle, "va dura o luna, in aprilie, dat fiind ca a fost amanata din cauza Jocurilor Olimpice", a declarat un purtator de cuvant al ministerului pentru AFP. Anul trecut, aceste exercitii militare au durat doua luni. In acest an, ele au fost amanate pentru…

- Consultarile intre inalti oficiali ai Coreei de Nord si Suediei, tara care reprezinta interesele americane la Phenian, s-au incheiat sambata la Stockholm fara anuntarea unui progres concret privind un posibil summit Trump-Kim, noteaza AFP. Intalniri si convorbiri telefonice la varf s-au succedat incepand…

- Intr-o scurta declaratie, fostul CEO al ExxonMobil, care mai este sef al diplomatiei americane pana la sfarsitul lui martie, a citat cateva "realizari", incepand cu Coreea de Nord. "Actionand impreuna cu aliatii nostri, am depasit asteptarile intregii lumi cu campania de presiuni asupra Coreii…

- Guvernul japonez examineaza posibilitatea unei intalniri intre premierul Shinzo Abe si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a relatat presa nipona, potrivit AFP. Aceasta informatie, daca va fi confirmata, ar reprezenta o schimbare de ton a Japoniei, adepta pana in prezent a unei linii dure…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- In timpul intalnirii, Kim Jong-Un s-a angajat sa renunte la armele nucleare si le-a transmis oficialilor sud-coreeni ca ar dori sa aiba o intrevedere cu presedintele american Donald Trump, a declarat joi liderul delegatiei sud-coreene, Chung Eui-yong, sef al Oficiului pentru Securitate Nationala…

- SUA impun noi sancțiuni Coreei de Nord, dupa asasinarea fratelui lui Kim Jong-un. Departamentul de Stat american a anunțat, marți, ca SUA au dovada folosirii de agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong-un. Astfel, Washingtonul a decis impunerea de noi masuri…

- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta miercuri, de la ora 11:00, la Cercul Militar din Capitala, raportul de activitate al Ministerului Public pe anul 2017. La eveniment si-a anuntat prezenta si presedintele Klaus Iohannis.

- Departamentul de Stat american a anuntat marti ca SUA au dovada folosirii de agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong Un. Ca urmare, Washingtonul a impus noi sanctiuni împotriva regimului de la Phenian, informeaza Reuters.

- Ar fi fost folosit agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong Un. Ca urmare, Washingtonul a impus noi sanctiuni impotriva regimului de la Phenian, informeaza Reuters. Fratele vitreg al lui Kim Jong Un, ucis in aeroport de doua femei Purtatoarea…

- Liderul regimului de la Phenian a sugerat ca este dispus sa poarte discutii cu Statele Unite in privinta denuclearizarii Coreei de Nord in cadrul intrevederilor pe care le-a avut cu delegatia de inalti oficiali sud-coreeni ce a efectuat o vizita de doua zile in Coreea de Nord.”Coreea de…

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii cu Statele Unite despre denuclearizare, a anuntat, marti, Chung Eui-yong, consilierul pe probleme de Securitate al presedintelui Coreei de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii cu Statele Unite despre denuclearizare, a anuntat, marti, Chung Eui-yong, consilierul pe probleme de Securitate al presedintelui Coreei de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- George Maior confirma participarea lui Dragnea, Kovesi si Ponta la petrecerile SRI Fostul director al SRI George Maior a declarat, marti, in comisia de control SRI, ca Liviu Dragnea, Codruta Kovesi, Livia Stanciu si Ponta participau la petrecerile date in locatiile serviciului de informatii, el afirmand…

- Sportiva Raluca Stramaturaru, al carei loc 7 la sanie la PyeongChang reprezinta cel mai bun rezultat al Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, a declarat, marti, la intoarcerea la Bucuresti ca delegatia "tricolora" isi poate pune ca obiectiv castigarea unei medalii la JO 2022 de…

- Atac cibernetic la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Spioni militari rusi au piratat sute de calculatoare ale organizatorilor competiției de la PyeongChang, lasand sa se creada ca sunt pirati nord-coreeni, a anuntat duminica ziarul Washington Port, citand surse de informatii americane, precizeaza AFP.…

- Administratia Donald Trump a anuntat, vineri, noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, dupa o serie de teste nucleare si balistice efectuate de Phenian, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Generalul Kim Yong Chol va conduce delegatia oficiala nord-coreeana de opt membri asteptata duminica la ceremonia de inchidere a Olimpiadei de la PyeongChang, care, dupa doi ani de tensiuni puternice in peninsula, a favorizat o destindere a relatiilor dintre Phenian si Seul. Kim Yong Chol…

- Omagiu fostului lider de la Phenian, Kim Jong-il, decedat la 17 decembrie 2011. Ar fi implinit 76 de ani. Astfel, nord-coreenii marcheaza 76 de ani de la nașterea fostului lor lider, Kim Jong- il, tatal actualului președinte Kim Jong Un. Zeci de mii de oameni au venit la monumentul lui din centrul capitalei…

- Atunci cand doua persoane decid sa se casatoreasca, in Coreea de Nord, cel mai important factor de care țin cont este „songbun”, adica statutul social, politic și economic al acestora. Acest lucru este valabil, insa, pentru cetațenii care fac parte din elita nord-coreeana. Pentru oamenii de…

- Simona Halep a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca va participa la turneul WTA de la Doha (de categorie "Premier 5"). "Voi juca la acest turneu. Inca mai simt dureri, dar voi intra pe teren", a precizat numarul doi mondial, conform Digisport.

- Peste un miliard de persoane nu au acces la apa de baut, iar 2,7 miliarde au probleme cu apa cel putin o luna pe an, scrie BBC. Un studiu din 2014, care a analizat 500 de orase din intreaga lume, a ajuns la concluzia ca unul din patru vor avea probleme cu apa de baut in viitor. Datele ONU arata…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un l-a invitat la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-In "in cel mai scurt timp posibil", pentru un summit inter-coreean, potrivit administratiei prezidentiale de la Seul, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Serena Williams s-a confruntat cu importante probleme de sanatate dupa ce a nascut in septembrie 2017 si a lasat sa se inteleaga ca nu este sigura de participarea la urmatoarele turnee de Grand Slam din acest an, informeaza Reuters.

- Oficialii nord-coreeni care viziteaza Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna nu vor discuta cu americanii, a anuntat joi agentia KCNA, preluata de Reuters. La Pyeongchang sunt asteptati seful de stat constitutional de la Phenian, Kim Yong Nam, si Kim Yo Jong, sora in varsta de 28 de ai…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte „cele mai dure“ sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP, conform news.ro.”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai…

- Potrivit Ministerului Unificarii de la Seul, Coreea de Nord a anuntat ca sora liderului de la Phenian va face parte din delegatia nord-coreeana formata din 22 de inalti oficiali care va participa la Jocurile de Iarna de la PyeongChang.Kim Yo-jong este sora cea mica a liderului nord-coreean…

- Hulk Hogan a refuzat oferta de a participa la show-ul Collision din Corea de Nord, care s-a intalnit cu echipa WCW a rivalului WWE cu New Japan Pro Wrestling (NJPW) pentru un eveniment de bumper in Phenian.

- Kim Jong-Un ar avea probleme grave de sanatate. Cel puțin asta susține un profesor sud-coreena, care a ajuns la aceasta concluzie dupa ce a ascultat discursul de Anul Nou al liderului de la Phenian. Potrivit acestuia, Kim Jong-un are probleme cu rinichii, noteaza The Telegraph. Profesorul Cho Dong-uk…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a postat, miercuri, un mesaj pe Twitter, in care l-a avertizat pe Kim Jong-Un ca butonul nuclear de pe biroul sau este "mult mai mare" si "mult mai puternic" decat cel al liderului de la Phenian, relateaza The Hill, citata de Mediafax.

- Kim Jong-Un spune ca SUA nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord. ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu. Aceasta este realitatea, nu o amenintare”, a…

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.