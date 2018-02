Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american, Mike Pence, era dispus sa aiba o intalnire cu o delegatie de oficiali cu rang inalt nord-coreeni in paralel cu Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, dar aceasta "scurta intalnire" a fost anulata de Phenian "in ultimul moment", a facut cunoscut marti Departamentul…

- Ministerul apararii din Coreea de Sud a comunicat marti ca exercitiile militare comune cu Statele Unite vor continua anul acesta, in ciuda apropierii fata de Coreea de Nord cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Yonhap. Ministrul reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de Reuters,…

- Mathilde-Amivi Petitjean, schioarea din Togo ce a uimit pe toata lumea in urma cu 4 ani, la Soci, a concurat si la competitia ce se desfasoara la Pyeongchang. Togoleza sustine ca numarul record de tari africane participante la JO demonstreaza ca sporturile de iarna pot fi populare si pe acest continent.…

- Doi schiori elvetieni de freestyle sunt primii sportivi afectati de norovirus, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang , scrie Reuters, citata de Agerpres, in timp ce numarul cazurilor confirmate a depasit 200. Un purtator de cuvant al delegatiei elvetiene a mentionat ca unul dintre cei infectati…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat, vineri, ca a ales sa o ignore pe Kim Yo Jong, sora liderului regimului de la Phenian, in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, relateaza site-ul postului CNN.

- Fostul fotbalist Kim Kallstrom va comenta din Coreea de Sud meciul de joi din Europa League dintre echipa suedeza Ostersund si formatia engleza Arsenal, televiziunea Eurosport neavand studioul de meci la Stockholm, deoarece in aceasta perioada se desfasoara Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang,…

- Tillerson efectueaza o vizita in Egipt, prima etapa a unui turneu diplomatic in Orientul Mijlociu care va mai cuprinde Kuweit, Liban, Iordania si Turcia. Intr-o conferinta de presa comuna cu ministrul de externe egiptean, oficialul american a spus ca Washingtonul ramane angajat fata de…

- Olimpiada de la PyeongChang intredeschide ușa discuțiilor politice dintre SUA și Coreea de Nord. Cel puțin, așa a lasat sa se ințeleaga vicepreședintele american Mike Pence, intr-un interviu acordat la bordul avionului cu care se intorcea acasa.

- De-a lungul istoriei, Romania a cucerit o singura medalie la Jocurile Olimpice de Iarna, un bronz prin cuplul Ion Panturu – Nicolae Neagu la JO 1968 din Grenoble. Iar la ce vesti vin din PyeongChang (Coreea de Sud), performanta de acum 50 de ani va ramane unica.

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat ca tara sa si Coreea de Sud sunt de acord ca ar trebui mentinuta presiunea asupra Coreei de Nord, scrie BBC.Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa scutirile pentru IT-isti. Ce le transmite romanilor vizati de Declaratia 600 / VIDEO…

- Sosiile lui Kim Jong-un și Trump au facut senzație la ceremonia de deschidere a JO de Iarna 2018. Doi imitatori care seamana izbitor cu Președintele SUA Donald Trump și liderul suprem al Coreei de Nord Kim Jong-un au fost una dintre atracțiile principale ale ceremonieniei de deschidere a Jocurilor Olimpice…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Vicepreședintele american s-a aflat in proximitatea lui Kim Yong-nam pentru o perioada scurta de timp, dar cei doi au incercat sa se evite, conform informațiilor agenției de știri Yonhap. Jocurile Olimpice de iarna 2018. Pence și Kim ar fi urmat sa fie oaspeții…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Vicepreședintele american, Mike Pence, a plecat dupa cinci minute de la o cina unde ar fi trebuit sa stea la aceeași masa cu șeful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, scrie BBC. Au…

- Vicepreședintele SUA, Mike Pence, a sarit peste o cina in cadrul careia ar fi trebuit sa imparta masa cu președintele Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, scrie BBC. Mike ...

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . “Fortele noastre sunt pregatite si…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA. Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se vor desfasura intre 9 si 25 februarie. JOCURILE OLIMPICE DE IARNA. Vineri sunt programate intreceri la curling, schi acrobatic si patinaj artistic, precum si ceremonia de deschidere.…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”, relateaza AFP conform News.ro . ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem…

- Alerta in situl olimpic de la Gangneung. Un mic incendiu a izbucnit joi dimineata, la marginea sitului olimpic de la Gangneung, oras de coasta care gazduieste probele pe gheata din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), relateaza agentiile AFP si Reuters. Foc si nori de…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP. "Fortele noastre sunt pregatite si natiunea noastra este…

- Oficialii nord-coreeni care viziteaza Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna nu vor discuta cu americanii, a anuntat joi agentia KCNA, preluata de Reuters. La Pyeongchang sunt asteptati seful de stat constitutional de la Phenian, Kim Yong Nam, si Kim Yo Jong, sora in varsta de 28 de ai…

- Olimpiada de Iarna din Coreea de Sud va inregistra o premiera diplomatica in relația cu vecinii de la nord. Delegația oficiala de la Phenian va fi condusa de sora liderului Kim Jong Un. Va fi pentru prima oara cand un membru al familiei conducatoare nord-coreene va merge in Coreea de Sud.…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Vicepresedintele american Mike Pence i-a dat asigurari miercuri premierului nipon Shinzo Abe ca Washingtonul sta "umar la umar" cu Japonia si alti aliati in efortul de a atinge obiectivul denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Reuters.

- Vicepresedintele american Mike Pence i-a dat asigurari miercuri premierului nipon Shinzo Abe ca Washingtonul sta "umar la umar" cu Japonia si alti aliati in efortul de a atinge obiectivul denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Reuters. La intalnirea de la Tokyo, premierul japonez a subliniat la randul…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat, miercuri, ca Washingtonul nu exclude o intalnire cu reprezentantii regimului de la Phenian in cadrul Olimpiadei de Iarna de la Pyeongchang, relateaza agentia Dpa International.

- Vicepresedintele american Mike Pence se afla in drum spre Asia, marti, pentru a ajunge la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, acolo unde va sublinia ca Washingtonul considera ca statul nord-coreean se foloseste de Olimpiada pentru propaganda, informeaza Reuters. Mike Pence va sosi la ceremonia…

- Vicepresedintele american Mike Pence a indicat marti ca Washingtonul nu inchide portile pentru o intalnire cu nord-coreenii in timpul desfasurarii Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, in Coreea de Sud, relateaza AFP. ''Referitor la orice interactiune cu delegatia nord-coreeana,…

- Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel - conturul bleu pal al peninsulei - la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice si formeze o echipa comuna feminina de hochei pe gheata. Insa acest stindard cuprinde si un punct albastru ce reprezinta teritorii situate in Marea Japoniei,…

- Cu opt zile inainte de startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud), Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) a anulat suspendarea pe viata dictata de Comitetul International Olimpic (CIO) impotriva a 28 dintre cei 43 de sportivi rusi prezenti la Jocurile Olimpice de iarna…

- Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a recomandat ca la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) sa se utilizeze vechea versiune a flacoanelor in care sunt pastrate esantioanele recoltate sportivilor, din cauza semnelor de intrebare legate de fiabilitatea celor de ultima generatie,…

- Jocurile Olimpice de Iarna se desfașoara in perioada 9 februarie - 25 februarie, la Pyeongchang, Coreea de Sud, lotul Romaniei fiind format din 28 de sportivi. Competiția va fi transmisa pe programele TVR și pe Eurosport. Astazi, intr-un eveniment susținut la Izvorani, Mihai Covaliu, președintele Comitetului…

- Rusia a fost exclusa de la Jocurile Paralimpice de la PyeongChang din cauza amplului scandal de dopaj din Rusia, a anuntat, luni, Comitetul International Paralimpic, care a precizat totusi ca anumiti sportivi vor putea concura sub drapel neutru, informeaza AFP. „Comitetul International Paralimpic a…

- Delegatia americana la Jocurile Olimpice 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud, 9-25 februarie) va fi alcatuita din 242 de sportivi, cea mai mare trimisa vreodata la Jocurile de iarna de Statele Unite, a anuntat vineri Comitetul olimpic american. Sperantele la titluri merg in principal…

- Alba ramane fara reprezentant la vreo ediție a Jocurilor Olimpice de iarna, dupa ce schioarea Raluca Ciocanel (CSȘ Blaj), desemnata sportiva numarul a județului anul trecut, nu a fost inclusa in delegația Romaniei pentru JO 2018 de la PyeongChang, din Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Este…

- Premierul japonez Shinzo Abe va fi prezent la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, din Coreea de Sud, desi refuzase initial din cauza unei dispute privind femeile sud-coreene fortate sa lucreze in bordelurile militare japoneze din timpul razboiului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Pita Taufatofua, purtatorul de drapel al delegatiei statului Tonga la Jocurile Olimpice de vara desfasurate in 2016 la Rio de Janeiro, unde a luat parte la concursul de taekwondo, a reusit sa se califice la Olimpiada de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), urmand sa participe la intrecerile de…

- Coreea de Nord a anulat trimiterea in Coreea de Sud a unei delegatii care urma sa se ocupe de venirea artistilor nord-coreeni la Jocurile Olimpice de iarna, informeaza Reuters. Ministerul Unificarii din Coreea de Sud a anuntat ca nu a fost oferita nicio explicatie pentru aceasta anulare.Cele…

- Biatlonista Eva Tofalvi, 39 de ani, s-a calificat la Jocurile Olimpice de Iarna, de la PyeongChang, Coreea de Sud. Sportiva din Miercurea Ciuc a obținut locul 43 in proba de sprint 7,5 km de la Anterselva, Italia și și-a asigurat calificare. Va fi a șasea prezența a Evei Tofalvi la Jocurile Olimpice,…

- Coreea de Sud a anuntat ca va participa sub acelasi steag cu Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, scrie Reuters. Potrivit agentiei de presa, cele doua state au cazut de acord sa participe sub steagul unei „Coree unite”, titreaza News.ro. In plus, propunerea Coreei de Sud de…

- O echipa feminina de bob a Jamaicai s-a calificat la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud), la 30 de ani dupa aventura istorica de la Calgary a echipajului masculin provenit din insula situata in Caraibe si devenit subiectul filmului "Rasta Rockett'', a anuntat,…

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au inceput luni discutiile asupra ofertei Phenianului de a trimite un ansamblu artistic luna viitoare la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, potrivit mass-media sud-coreene, transmite dpa.Reuniunea a inceput in jurul orei 10:00 (1:00 GMT) in satul…

- Reprezentanti ai Coreei de Sud si ai Coreei de Nord vor purta, luni, noi discutii la nivel inalt in regiunea demilitarizata Panmunjon, subiectul fiind Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, a anuntat duminica ministerul Unificarii de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Federația Internaționala de Schi a anunțat data pentru care au fost reprogramate cele doua etape de Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile, la feminin, de la Rașnov. Astfel, cele mai bune saritoare din lume se vor intrece la Complexul Olimpic de pe Valea Carbunarii in zilele de 3 și 4 martie…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence, va conduce delegatia americana la Jocurile Olimpice de la iarna de la PyeonChang (Coreea de Sud), la care va participa si o delegatie a Coreei de Nord, a anuntat miercuri Casa Alba. ''Vicepresedintele va fi prezent pentru a întari…

- O intalnire exceptionala intre reprezentantii celor doua tari a avut loc ieri in localitatea frontaliera Panmunjom (in zona demilitarizata), in ciuda puternicelor tensiuni provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului. Coreea de Nord a propus trimiterea de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarna de…

- Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud (februarie) si Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia (iunie-iulie) vor reprezenta doua competitii importante pentru sportul de inalt nivel si doua puncte fierbinti pentru relatiile internationale. Fiecare din aceste evenimente va cristaliza una sau mai…

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Decizia nordului de a deschide linia telefonica de la frontiera a fost luata la o zi dupa ce Coreea de Sud a propus discuții la nivel inalt, pe fondul unei stari tensionate asupra programelor de rachete și nucleare din Coreea de Nord. A urmat declarația liderului nord-coreean Kim Jong Un care…

- Comitetul Olimpic din SUA a anuntat ca delegatia americana va participa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang si a catalogat drept lipsa de comunicare anumite afirmatii venite dinspre Casa Alba, care au pus la indoiala prezenta sportivilor americani la competitie, din cauza tensiunilor dintre…

- Presedintele Comitetului Olimpic Rus, Alexander Jukov, a declarat ar trebui sa se organizeze competitii pentru sportivii din Rusia care vor decide sa nu concureze la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, informeaza R-Sport, conform Reuters. “Trebuie sa avem competitii alternative pentru sportivii…