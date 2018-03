Coreea de Nord a ajuns la un acord cu Sudul. Cand va avea loc summitul inter-coreean

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca, pana la sfarsitul lunii aprilie, va fi adoptata o ordonanta de urgenta referitoare la achizitiile publice, urmand sa existe o structura centralizata care sa se ocupe de acestea. "Este o idee foarte buna si, in acest sens, pana…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, pentru al patrulea mandat la conducerea Rusiei cu 76,67% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor dupa numararea a 99% din voturi. Este un scor cu 13% mai mare fata de cel cu care a fost ales in 2012 (63,6%). Prin aceasta victorie, Putin,…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi reales inca din primul tur cu peste 75% dintre voturi si le-a multumit, duminica, sustinatorilor sai, in cadrul unui discurs sustinut in Piata Maneznaia din centrul Moscovei. Putin a precizat ca rezultatul alegerilor este o recunoastere a obiectivelor…

- Donald Trump a luat decizia de a-l demite pe consilierul sau de securitate nationala, generalul H.R. McMaster, sustine Washington Post, care a adauga ca presedintele american intentioneaza sa renunte si la alti oficiali, dupa ce marti l-a inlaturat din functie pe secretarul de Stat Rex Tillerson.…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a anuntat ca va da in judecata Ministerul Fondurilor Europene, pentru ca, la patru ani de cand a primit masterplanul pentru perioada 2014-2020, judetul Ilfov nu a primit aprobarea pentru depunerea documentatiei de accesare a fondurilor europene…

- Presedintele american Donald Trump si-a ales deja sloganul pentru alegerile prezidentiale din 2020, unde vrea sa candideze pentru un al doilea mandat. Dupa "Make America great again" (Sa facem America mareata din nou), Trump n-a variat foarte mult si a decis sa mearga pe aceeasi linie: "Keep…

- Liviu Dragnea asteapta ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa ii raspunda la scrisoarea pe care confirma ca i-a trimis-o si in care ii cere explicatii despre cresterea ratei inflatiei. "Scrisoarea am trimis-o exact in ziua in care v-am anuntat, adica marti. I-am transmis numai lucruri bune",…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau "victorii stralucitoare" pentru Rusia, consemneaza AFP. "Vrem ca tara noastra sa straluceasca si sa priveasca spre…

- Hope Hicks, directorul de comunicare de la Casa Alba si unul dintre cei mai vechi consilieri ai lui Trump, se va retrage, conform administratiei prezidentiale. Hicks are 29 de ani si in trecut a lucrat ca model, fiind angajata la Organizatia Trump. Ea este a patra persoana care ocupa postul…

- Consiliul Uniunii Europene a aprobat, marti, un proiect care prevede acordarea de catre Banca Europeana pentru Investitii (BEI) a unor credite suplimentare, in valoare de 3,7 miliarde de euro, in afara spatiului comunitar, pentru planuri de reducere a imigratiei. "In total, limita de finantare…

- Jeremy Corbyn, liderul partidului britanic de opozitie din Marea Britanie, a confirmat, luni, faptul ca partidul pe care il conduce vrea ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Vamala, dar conditia este ca statul britanic sa aiba rol decisiv in viitoarele afaceri. "Am argumentat de mult timp…

- Inaugurat in septembrie 2017, Stadionul Olimpic de la PyeongChang va fi demolat in perioada urmatoare. Arena pe care au avut loc ceremoniile de deschidere si inchidere ale Jocurilor Olimpice a costat 109 milioane de dolari, dar sud-coreenii au decis sa o demoleze, potrivit USA Today.…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- Liviu Dragnea ii va scrie guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de la care spera sa obtina cateva raspunsuri privind cresterea inflatiei. Totodata, acesta le-a spus jurnalistilor ca vrea sa vada si care a fost implicarea BNR. Liderul PSD a fost intrebat, marti, daca este ingrijorat de cresterea…

- Chiar daca folositi un antivirus gratuit "pentru ca isi face treaba", adevarul e ca a incetat de mult timp sa mai fie aceasta cea mai sigura si eficienta solutie, scriu cei de la Playtech.ro. Majoritatea celor care continua sa foloseasca o aplicatie pentru prevenirea infectiilor cu malware,…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. "Vom introduce obligatia…

- Presedintele american, Donald Trump, ar saluta o inchidere a activitatii guvernului federal daca Congresul nu se va dovedi capabil sa convina asupra schimbarii legii imigratiei, care ar preveni, in opinia sa, intrarea criminalilor in SUA. La o intalnire la Casa Alba cu o comisie a fortelor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii ii…

- Salariile ministrilor si cel al presedintelui Romaniei au crescut de la 1 ianuarie, in ciuda faptului ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat public ca ele ar fi scazut substantial. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la…

- FBI a contestat intentia republicanilor de a face public un memoriu care ar arata o atitudine anti-Trump a agentiei. Democratii sustin ca documentul reprezinta o incercare a republicanilor de a discredita ancheta FBI cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane. "Suntem…

- Coreea de Nord intentioneaza sa expuna zeci de rachete balistice in cadrul unei parade care va avea loc pe 8 februarie, cu o zi inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna scrie CNN, citand doua surse diplomatice. Aceasta expunere ar fi o incercare "de a speria americanii", spune una…

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au transmis o scrisoare presedintelui Iohannis in care anunta programul audierilor de luni din comisii. Scrisoarea transmisa de acestia anunta programul audierilor ministrilor in comisiile parlamentare…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat vineri, in timp ce partenerii social-democrati stabilesc componenta Guvernului Viorica Dancila, ca programul de guvernare ce va fi prezentat de noul Executiv va stabili ca salariul minim sa creasca cu 100 de lei pe an pana in 2020 si 150 de lei pentru…

- Regimul din Coreea de Nord a transmis un mesaj rar adresat "tuturor coreenilor, de acasa si din strainatate" in care face apel la un "pas inainte" pentru unificare, fara ajutorul altor tari. Potrivit mesajului, "toti coreenii ar trebui sa promoveze contactele, calatoriile, cooperarea dintre…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca nemultumirile cetatenilor sunt legitime si ca in termen de cel mult o saptamana vor fi anuntate masurile aferente. "Nu este niciun interes sa bulversam catusi de putin…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si un lider important al partidului, a fost retinut, joi, de procurorii DNA urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia ca a luat mita 100.000 de euro pentru a face trafic de influenta la Agentia Nationala de…

- Producatorul de incaltaminte Clujana, brand romanesc cu o traditie de peste 100 de ani, a intrat in insolventa. Tribunalul Specializat Cluj a desemnat casa de insolventa CITR drept administrator judiciar al companiei. "Procedura a fost deschisa ca urmare a cererii companiei, cu intentia…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa in Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, in filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate cateva fragmente pe pagina web a Radioteleviziunii Ruse, informeaza duminica EFE. "Pe Lenin l-au…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca programul DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), care permitea unui numar de circa 690.000 de tineri imigranti sa munceasca si sa studieze legal in SUA, asa-numitii "Dreamers", este "probabil mort", informeaza duminica AFP. "DACA este…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca PSD nu poate accepta o autonomizare totala a deciziilor Guvernului, fiind asteptate in sedinta CEx de luni clarificari din partea premierului Mihai Tudose fata de mai multe chestiuni. Dumitru Buzatu a declarat, sambata, corespondentului Mediafax,…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment. "Cinstit, eu nu am o problema cu acest…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca ar fi "amuzant" sa candideze la presedintia SUA impotriva lui Oprah Winfrey. Declaratia vine in contextul in care, in urma discursului sustinut de Oprah la Globurile de Aur, mai multi internauti i-au cerut prezentatoarei TV sa candideze la prezidentiale.…

- Reprezentanti ai Phenianului si Seulului se vor intalni, marti, pentru a relua discutiile la nivel inalt, intrerupte in urma cu doi ani si pentru a stabili daca statul nord-coreean va participa la Jocurile Olimpice de anul acesta. Intrevederea, care va avea loc intre zece reprezentanti ai…

- Cei doi vecini au convenit saptamana trecuta sa discute marti, la Panmunjom, sat frontalier unde a fost semnat armistitiul razboiului din Coreea. Aceasta va fi prima intalnire intre Nord si Sud din decembrie 2015.Discutiile ar urma sa abordeze participarea Phenianului la Jocurile Olimpice…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA. Afirmatiile au fost facute in contextul unei intruniri care a avut loc la Casa Alba pe tema imigratiei,…

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta in campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic. Din totalul de 33, 18 miliarde vor fi folosite pentru cosntructia propriu-zisa a zidului,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest declansata joi, pe 28 decembrie. Dupa cinci zile de protest si ample contramanifestatii ale regimului de la Teheran, spiritele…

- In timpul unui discurs fara precedent la care au luat parte peste 7.000 de militari, presedintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica. Macron…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de "milioanele de persoane fara adapost si infometate" din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza AFP.…

- Presedintele american Donald Trump a lasat de inteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, in prima sa postare pe Twitter din 2018, relateaza AFP. "Statele Unit au acordat in mod stupid 33 de miliarde de dolari ajutor Pakistanului in ultimii 15 ani, iar ei nu ne-au oferit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa. Organizatia pentru Eliberarea Palestinei suspenda discutiile cu SUA…

- Ministerul grec de Externe a respins, duminica, apelul Turciei in privinta deciziei de a acorda azil unui militar turc acuzat de Ankara de implicare in tentativa esuata de lovitura de stat din 2016. Sambata, Turcia a avertizat ca decizia Greciei submineaza relatiile dintre cele doua tari.…