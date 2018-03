Stiri pe aceeasi tema

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN."Ar trebui sa incepem (educatia…

- Potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 5,98%…

- „Nu am discutat (despre cazul lui Sebastian Ghița - n.r.) dar ulterior am aflat ca vreți sa intrebați așa ceva și l-am intrebat pe domnul președinte care mi-a spus ca nu știe, dar, cu siguranța, lucrurile sunt pe fagașul normal, instanțele delibereaza și se va da un verdict in aceasta chestiune. Mai…

- Craiova s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei dupa victoria cu Dinamo, scor 1-0, insa partida n-a fost lipsita de incidente. In prima repriza suporterii celor doua echipe au aruncat unii in alții cu torțe, insa pentru Marcel Popescu, președintele Craiovei, acest lucru n-a reprezentat decat un…

- Coreea de Nord si Coreea de Sud vor organiza un summit al presedintilor celor doua state in luna aprilie, urmand sa fie deschisa si o linie directa de comunicare intre Moon Jae-in si Kim Jong-un, a anuntat, marti, Administratia Prezidentiala de la Seul, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii cu Statele Unite despre denuclearizare, a anuntat, marti, Chung Eui-yong, consilierul pe probleme de Securitate al presedintelui Coreei de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Facebook isi extinde serviciul de recrutare de pe reteaua sa sociala in 40 de tari, cu intentia de a concura pe o piata dominata de LinkedIn, detinuta de Microsoft, relateaza Reuters.Compania a mai anuntat miercuri si ca intentioneaza sa investeasca in 2018 aproximativ 1 miliard de dolari…

- Oficiali și experți la nivel inalt, prezenți la prima Conferința interparlamentara de nivel inalt „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente” vor participa la dezbateri legate de securitatea informaționala, energetica,

- Membri ai delegatiei la nivel inalt a Coreei de Nord prezente la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, in Coreea de Sud, au declarat ca Phenianul este deschis pentru discutii cu SUA, a indicat duminica biroul de presa al presedintiei sud-coreene, transmit Yonhap, Reuters…

- Liderii europeni, reuniti vineri la un summit informal la care discuta despre bugetul UE post-Brexit, sunt divizati in privinta ideii de introducere a unor noi conditii pentru accesarea fondurilor europene, cum ar fi acceptarea redistribuirii migrantilor sau situatia statului de drept, relateaza…

- O delegatie nord-coreeana la nivel inalt, condusa de un general cunoscut ca un partizan al liniei dure a Phenianului, a sosit in Coreea de Sud pentru a participa la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de iarna, a anuntat duminica Seulul, transmite AFP. Cei opt membri ai acestei delegatii oficiale,…

- Coreea de Nord a indicat joi ca va trimite o delegatie de nivel inalt la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de la PyeongChang, care are loc duminica, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yonhap citand oficiali de la Seul, informeaza agerpres.ro. Delegatia va fi compusa din opt…

- Ministerul sud-coreean de Externe a anuntat, miercuri, ca dialogul inter-coreean si stabilirea unui canal de comunicare intre SUA si Coreea de Nord reprezinta "pilonii majori" pentru denucleanizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Choo Mi-Ae, liderul Partidului Democrat din Coreea de Sud, aflat la guvernare, a declarat duminica faptul ca relatiile inter-coreene s-ar putea imbunatati doar daca regimul nord-coreean va renunta la provocari si va arata disponibilitate pentru denuclearizare, relateaza site-ul agentiei Yonhap, scrie…

- Guvernul sud-coreean a aprobat, miercuri, un proiect pentru a achita cheltuielile delegatiei Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Cele aproximativ 2,64 milioane de dolari vor fi suportate de catre Ministerul Unificarii de la Seul, in baza…

- Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat ca rata inflației a atins 4,32% in ianuarie 2018. Prețul gazelor naturale a crescut cel mai mult, cu 3,79%, fața de luna decembrie. Fata de luna decembrie 2017, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in ianuarie 2018, la gaze (3,79%), alte…

- INTELIGENTI…Elevii vasluieni, pregatiti in cadrul centrului de performanta “Hai la Olimpiada!”, ii indeamna pe colegii lor sa aplice la acest program daca isi doresc sa aprofundeze materia predata la scoala. Nu doar ca isi vor face prieteni noi care le impartasesc pasiunea, ci vor ajunge sa exceleze…

- Invitatia istorica a avut loc in cadrul unui pranz la palatul prezidential din Seoul. Kim Yo-jong este primul membru al dinastiei de la Phenian care ajunge in Coreea de Sud de la sfarsitul razboiului inter-coreean din 1953 si a fost insotita in cadrul vizitei de Kimg Yong-nam, seful de stat formal al…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Vicepreședintele american s-a aflat in proximitatea lui Kim Yong-nam pentru o perioada scurta de timp, dar cei doi au incercat sa se evite, conform informațiilor agenției de știri Yonhap. Jocurile Olimpice de iarna 2018. Pence și Kim ar fi urmat sa fie oaspeții…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in se va intalni sambata cu delegatia la nivel inalt a Coreei de Nord trimisa la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat joi biroul prezidential de la Seul, citat de Yonhap si Kyodo. Presedintele sud-coreean si delegatia nord-coreeana vor…

- Oficialii nord-coreeni care viziteaza Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna nu vor discuta cu americanii, a anuntat joi agentia KCNA, preluata de Reuters. La Pyeongchang sunt asteptati seful de stat constitutional de la Phenian, Kim Yong Nam, si Kim Yo Jong, sora in varsta de 28 de ai…

- "Anunt astazi ca Statele Unite vor face cunoscute in scurt timp sanctiunile economice cele mai dure si cele mai ofensive adoptate vreodata impotriva Coreei de Nord", a afirmat vicepresedintele SUA. El a mentionat ca Washingtonul isi va intensifica presiunile pentru a determina Phenianul sa renunte…

- Președintele prezidiului Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, se va deplasa, vineri, la Pyeonghang, in Coreea de Sud, pentru a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna 2018. Potrivit BBC , anunțul de confirmare a prezenței lui Kim Yong-nam a fost facut…

- Și-au inceput mandatul cu o premiera! Mai exact, premierul Viorica Dancila și miniștrii sai au renunțat la serviciile de protecție oferite de SPP, iar Dancila a fost adusa la sediul Guvernului cu o mașina a Jandarmeriei. Codrin Ștefanescu a comentat aceasta hotarare, susținand ca decizia este una fireasca,…

- Moon Jae-In, presedintele Coreei de Sud, a declarat, luni, ca ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a se asigura ca discutiile inter-coreene vor duce la un dialog intre Washington si Phenian in privinta programului nuclear nord-coreean, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Reprezentantii Seulului si ai Phenianului au inceput, luni, o noua serie de discutii pentru a discuta oferta Coreei de Nord de a trimite o formatie artistica la Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang de luna viitoare, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Nord a criticat luni Statele Unite pe motiv ca afecteaza dezghetarea relatiilor inter-coreene, din moment ce Washingtonul promite noi sanctiuni si presiuni aplicate regimului de la Phenian pana cand acesta nu va renunta la programele balistice si nucleare, relateaza agentia Yonhap.

- Doua cladiri simbol ale Botosanilor lasate de izbeliste de zece, respectiv șase ani de catre Ministerul Sanatati au pierdut o noua sansa de a fi reabilitate. Si aceasta dupa o poveste absurda, in care se minte in acte oficiale, de la nivel inalt.

- Statele Unite impiedica dezghetarea relatiilor intre cele doua Corei, scrie luni principalul cotidian de la Phenian, Rodong Sinmun, citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap. "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele…

- Reprezentanti ai Coreei de Sud si ai Coreei de Nord vor purta, luni, noi discutii la nivel inalt in regiunea demilitarizata Panmunjon, subiectul fiind Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, a anuntat duminica ministerul Unificarii de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, va calatori saptamana viitoare in Canada pentru a gazdui o intrunire ministeriala internationala pe tema programelor nucleare si cu rachete balistice ale Coreei de Nord, a anuntat joi Departamentul de Stat de la Washington, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- O informație extrem de interesanta a fost lansata in spațiul public de jurnalistul Radu Tudor. El arata ca fostul premier și lider al PSD, Adrian Nastase, ar fi eminența cenușie din spatele scrisorii prezentate de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, in cadrul Comitetului Executiv.Citește…

- Uniunea Europeana a salutat miercuri rezultatul recentelor convorbiri la nivel inalt intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, intalnire calificata de Bruxelles drept un pas pozitiv catre imbunatatirea relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite agentia de presa Yonhap, scrie agerpres.ro. Discutiile…

- Coreea de Sud si Coreea de Nord au convenit marti sa poarte discutii la nivel militar pentru atenuarea tensiunilor la granita, potrivit unui comunicat comun emis la finalul primului dialog oficial intre Seul si Phenian dupa mai mult de doi ani, informeaza Reuters si AFP.Cele doua Corei au…

- Un prim rezultat, anuntat de un oficial sud-coreean, este ca sportivii nord-coreeni vor fi insotiti de oficialitati de rang inalt de la Phenian.Convorbirile urmau sa continue marti dupa-masa, in Casa Pacii, o cladire cu trei niveluri din Coreea de Sud, imediat langa zona demilitarizata.Cele…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- Comitetul Executiv al PSD a fost unul extrem de tensionat, pentru ca taberele lui Mihai Tudose și Liviu Dragnea s-au aflat pentru prima data fața in fața, dupa o lunga perioada in care s-a jucat in culise. Citește și: SURSE - Mihai Tudose a TUNAT in ședința PSD: a AMENINȚAT cu DEZVALUIRI EXPLOZIVE…

- Inalti reprezentantii din cele doua Coree s-au reunit marti la prima lor intalnire oficiala fata in fata in mai mult de doi ani, concentrandu-se asupra Jocurilor Olimpice de Iarna dupa tensiunile provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, scrie AFP.UPDATE: Coreea de Nord a propus, marti, trimiterea…

- Coreea de Nord a acceptat propunerea venita din partea Coreei de Sud de a purta discuții, pentru prima data dupa doi ani, aceștia stabilind întâlnirea pentru 9 ianuarie, într-o localitate de la frontiera celor doua țari, Panmunjom. Ministerul sud-coreean al Unificarii, care…

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat, joi, ca Phenianul s-a angajat in continuarea unor provocari care sunt "absolut inacceptabile", adaugand ca Japonia si comunitatea internationala vor coopera impotriva dezvoltarii nucleare si a rachetelor nord-coreene, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a avertizat regimul din Coreea de Nord sa nu desfasoare alte teste cu rachete balistice si a anuntat ca Washingtonul nu va lua in serios eventuale discutii inter-coreene daca nu au legatura cu programul nuclear al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca sanctiunile internationale dictate impotriva Coreei de Nord incep sa aiba un impact major, intrucat liderul nord-coreean Kim Jong-Un si-a manifestat in premiera disponibilitatea de a discuta cu sud-coreenii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

