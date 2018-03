Stiri pe aceeasi tema

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, voteaza modificarile propuse la articolele declarate neconstitutionale la cele trei legi - Legea 303 privind Statutul magistratilor, Legea 304 privind Organizarea Judiciara si Legea 317 privind CSM. Senatorul…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei ar putea dezbate si vota luni modificarile cerute de CCR la legile din acest domeniu. Comisia a avut miercuri o serie de discutii organizatorice si dezbateri generale pe proiectele de modificare a legilor 303/2004, 304/2004 si 317/2004. Membrii comisiei…

- Fostul ministru al Justiței, Robert Cazanciuc, impreuna cu președintele Comisiei speciale pentru legile Justiției, Florin Iordache, au discutat cu liderul PSD, Liviu Dragnea, la Parlament, despre calendarul de modificare a Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004…

- Liviu Dragnea i-a convocat, joi, pe foștii miniștri de Justiție, Florin Iordache și Robert Cazanciuc, pentru o ședința de urgența, in care vor vorbi despre legile Justiției. Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului, condusa de Florin Iordache, și-a reluat ieri activitatea.…

- Membrii comisiei au parcurs intr-o prima lectura modificarile solicitate de Curtea Constitutionala la proiectele de lege, fara a vota vreun articol. La inceputul sedintei, membrii Opozitiei au solicitat ca dezbaterile pe proiectele de lege ale Justitiei sa inceapa saptamana viitoare, insa…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al…

- Iohannis: Nu sesizez Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției Presedintele Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei, anunta Forumul Judecatorilor din Romania, prezentand raspunsul dat de seful statului la o solicitare…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere. "Grupul parlamentar…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile USR privind proiectele de modificare a Legilor justiției. CCR a avut, miercuri, pe ordinea de zi, trei obiectii de neconstitutionalitate privind Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarile USR la legile Justitiei, acestea fiind depuse pe 22 ianuarie si vizand modificarile aduse legilor 303, privind statutul magistratilor, 304, privind organizarea judiciara si 317, privind organizarea CSM, transmite Mediafax.

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial sesizarea de neconstitutionalitate privind modificarea Legii 317 care vizeaza organizarea CSM. „Cu oarecare satisfactie va anunt ca ne-am pronuntat asupra celei de-a treia legi a Justitiei, respectiv legea 317 privind organizarea CSM. Solutia este de…

- Curtea Constituționala a finalizat judecata pe cele trei legi ale justiției. Toate cele trei legi 303, 304 și 317 au fost retrimise Parlamentului, pentru ca o serie de articole sunt neconstituționale.Comisia speciala pentru legile justiției așteapta motivarile de la Curtea Constituționala…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis pe data de 23 ianuarie, patru obiectii privind Legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara. "Cu privire la organizarea judecatoreasca am dat o decizie. Decizia consta in respingerea obiectiilor de neconstitutionalitate extrinseci, care vizau constituirea…

- Vicepresedintele Senatului Adrian Tutuianu a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca membrii Comisiei parlamentare pentru legile justitiei si-au propus sa rezolve "cu celeritate" obiectiile de neconstitutionalitate, fiind "lucruri care pot fi rezolvate intr-o saptamana".…

- Claudiu Manda, seful Comisiei pentru controlul SRI, a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea va fi audiat in mod sigur in comisie, dupa ce si-a manifestat interesul in acest sens, data audierii urmand sa fie stabilita in prima sedinta. “Sigur va fi invitat“, a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor…

- Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, reacționeaza la cele doua decizii prin care Curtea Constituționala a stabilit ca unele articole din proiectele care modifica Legea 303/2004 și Legea 304/2004 sunt neconstituționale.„Din punctul meu de vedere, deciziile…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire miercuri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse legilor Justitiei, a anuntat Administratia Prezidentiala. “Vizita Presedintelui Romaniei la…

- Deputatul constantean Stelian Ion, de la USR, s a sesizat cu privire la decizia CCR pe legile Justitiei. In cursul zilei de ieri, Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind Legea 304 2004 referitoare la organizarea judiciara.Deputatul a criticat pe pagina sa de Facebook hotararile…

- Partidul National Liberal a apreciat marti, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind proiectul de modificare a Legii 304/2004, ca decizia de fond asupra sesizarilor de neconstitutionalitate ar fi trebuit luata ulterior unui punct de vedere exprimat de Comisia de la…

- Curtea Constitutionala (CCR) a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind organizarea judecatoreasca si a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justitiei, respectiv Statutul magistratilor si organizarea CSM, informeaza HotNews.ro. “Dosarele care vizeaza Statutul magistratilor…

- Curtea Constituționala a decis, marți, ca modificarile la Legea 304/2004, privind organizarea judiciara, sunt doar in parte neconstituționale. Au fost admise doar 4 argumente de la ICCJ, iar argumentele PNL au fost respinse. Chestiunile de procedura au fost declarate constituționale. Aspecte cele mai…

- „Razboiul” pe legile justiției inregistreaza un nou episod fara precedent. Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției.Raspunsul…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Parlamentarii PNL au inaintat, marti, o scrisoare presedintelui CCR, Valer Dorneanu, solicitandu-i sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, inainte de a se pronunta asupra sesizarilor primite cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, i-a trimis, vineri, o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis prin care il indeamna sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile aduse de Parlamentul Romaniei legilor justitiei.„Domnule presedinte,…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa sesizeze Curtea Constitutionala in ce priveste Legea privind organizarea judiciara, a doua lege adoptata de Parlament dupa cea privind Statutul Magistratilor.

- PNL a contestat la Curtea Constitutionala modificarile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, a anuntat vineri senatorul liberal Iulia Scantei. "PNL a inregistrat astazi la Curtea Constitutionala o sesizare privind viciile de neconstitutionalitate ale legii a modificare a Legii 304/2004.”,…

- Legile justitiei | Toate cele trei proiecte au trecut de Parlament. Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM, modificata Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, printre cele mai importante prevederi fiind…

- Dezbaterea proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii a fost amanata, miercuri, pentru ca senatorii sa poata participa la sedinta comuna in care este dezbatut bugetul de stat pentru anul 2018, urmand ca aceasta sa fie reluata joi dimineata.

- Ultimele doua legi ale justitiei Legea 304 2004 privind organizarea judiciara si Legea 317 2004 privind functionarea CSM au intrat miercuri la vot final in Senat, dupa ce au primit raport de admitere in Comisia speciala condusa de Florin Iordache, relateaza Digi 24.Senatul a adoptat miercuri cu 80 voturi…

- Senatorul PMP, Traian Basescu, a anunțat miercuri ca grupul parlamentar al formațiunii nu va fi prezent la lucrarile plenului Senatului unde se dezbat și voteaza cele doua legi ale Justiției, legea 304/2004 privind organizarea judiciara și Legea 317/2004 privind funcționarea CSM. In prealabil, Basescu…

- Comisia speciala pentru legile justiției, condusa de deputatul Florin Iordache, a adoptat marți, 19 decembrie, un raport favorabil pe proiectul de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Au fost 12 voturi „pentru” și 5 „impotriva”.Proiectul merge la votul final din plenul…

- Dupa ce au protestat in plenul Senatului, la dezbaterea de marți pe Legea 303/2004 privind statutul magistraților, lege adoptata apoi doar de PSD, ALDE și UDMR, deoarece partidele din Opoziție parasisera sala pentru a participa la plenul reunit, USR anunța ca va sesiza Curtea Constituționala aceasta…

- Comisia speciala parlamentara privind legile justiției, condusa de social-democratul Florin Iordache, a reluat, incepand cu ora 17:00, dezbaterile și votul la amendamentele aduse de catre senatori legii 304/2014 privind organizarea judiciara.

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a reluat marti de la ora 17.00 dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara, incepute luni seara la ora 21.20, si intentioneaza sa lucreze si sa finalizeze raportul si la cea de-a treia lege a…