Campania "Etnicii germani. 100 de destine in secolul romanesc", in care sunt prezentate povesti ale unor etnici germani care pot reprezenta modele inspirationale pentru generatiile actuale si viitoare, a fost lansata, marti, la Bucuresti de Fundatia Michael Schmidt, initiatoarea proiectului. In deschiderea campaniei de la Bucuresti au fost realizate 10 clipuri ale unor etnici germani care isi prezinta povestile, campania urmand sa contina alte 90 de povesti, fiecare din personaje evocand, la randul lui, alti noua etnici pe care ii admira, pentru a ajunge la final la cifra simbolica 100, au precizat…