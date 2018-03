Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, ii solicita ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa demisioneze din functie, pentru ca 'nu are capacitatea de a descifra' mesajele de la Bruxelles si pentru ca ramanerea acestuia in functie 'dauneaza grav intereselor Romaniei'. 'Teodor…

- Eurodeputatul PNL, Daniel Buda, cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, care ”nu are capacitatea de a descifra mesajul ferm de la Bruxelles”, din raportul de tara al CE, unde ”se arata cu subiect si predicat care sunt problemele din Romania”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Autor: Serban CIONOFF Lung prilej de vorbe și de ipoteze!Umbla vorba prin targ cum ca președintele Klaus Iohannis ar fi in carți pentru a prelua inalta funcție de președinte al Consiliului European. Asta dupa ce președintele in exercițiu, Donald Tusk, iși va incheia mandatul. Adica fix pe 1 decembrie…

- Intrevederile lui Frans Timmermans cu principalii actori politici de la Bucuresti a aratat preocuparea Bruxelles-ului referitoare la evolutia politica din Romania si raportarea politicienilor la sistemul judiciar. „Adevarul“ a stat de vorba cu mai multi specialisti pentru a explica principalele mesaje…

- Pe agenda oficialului de la Bruxelles au fost programate intalniri cu președinții celor doua camere ale Parlamentului, cu președintele Klaus Iohannis, cu membrii Comisiei pentru legile justiției din Parlament și cu premierul Viorica Dancila. Șeful Senatului Calin Popescu Tariceanu și președintele…

- "Daca Michel Barnier, negociatorul sef al Comisiei Europene pentru Brexit, va ajunge seful Comisiei Europene in 2019, cele mai mari sanse la sefia Consiliului European are Klaus Iohannis", au declarat sursele citate de Hotnews. Aceste doua pozitii sunt de regula negociate politic din timp, iar rezultatul…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avut astazi un tur de forta. Dupa intalniri cu sefii celor doua Camere ale Parlamentului, responsabilul pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale a avut o intrevedere cu…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania, deși atat Klaus Iohannis, cat și premierul Viorica Dancila au fost relativ recent la Bruxelles. Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține, intr-o postare pe Fcebook, ca „nu este normal ca un prim-vicepreședinte…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla la Bucuresti, pentru intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, liderii Parlamentului, Liviu Draganea si Calin Popescu Tariceanu, dar si cu ministrul Justitiei. Dupa discutiile avute de Timmermans cu cei din Comisia Iordache, senatorul…

- Timmermans se va intalni cu Liviu Dragnea și cu membrii comisiei speciale pentru legile justiției, de Marțișor. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face la București o vizita oficiala de doua zile, a anunțat Comisia Europeana. Oficialul european va mai avea intalniri cu președintele…

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- Romania va sprijini o eventuala majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile Uniunii, in special pentru politica de coeziune si cea agricola comuna, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care a participat, vineri, la reuniunea…

- Ambasada Olandei a precizat, la solicitarea EurActiv.ro, ca nu are de facut comentarii in legatura cu anuntul lui Tudorel Toader, dar ca va urmari indeaproape urmatoarele etape ale procedurii.PSD raspunde DUR Comisiei Europene, dupa declarația facuta de Bruxelles privind anunțul lui Tudorel…

- "Comisia Europeana a adoptat noile BAT-uri (best available techniques - cele mai bune tehnici disponibile n.r) privind limitele de noxe care sunt mult mai restrictive. Conform noilor cerinte, este nevoie de un complex de masuri, atat tehnice, cat si la nivel investitional. Tehnic inseamna masuri…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata la Bruxelles, unde s-a intalnit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de ce il are consilier pe Darius Valcov, care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare. "Este consilier al primului ministru, este adevarat. Dupa cate…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Prim ministrul Viorica Dancila a discutat la Bruxelles cu oficialii europeni despre respectarea statului de drept și lupta anticorupție din Romania. Azi, premierul roman a avut intalniri cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker și cu comisarul european Corina Crețu.

- Jurnaliștii de la Digi24 au stat de vorba cu mai mulți europarlamentari romani dupa conferința de presa comuna a premierului Viorica Dancila și a președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani. Cel din urma i-a transmis prim-ministrului roman ca țara noastra trebuie sa continue lupta anticorupție.…

- Premierul Viorica Dancila va fi audiata, marti, de CNCD dupa ce, la o emisiune TV, i-a numit ”autisti” pe europarlamentarii romani care dezinformeaza. "Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a decis sa se autosesizeze cu privire la declaratia doamnei Prim-ministru Dancila Viorica Vasilica,…

- Traian Basescu i-a transmis lui Klaus Iohannis ca ar fi procedat altfel in 'razboiul' iscat intre PSD și DNA. "Solicitam sa particip la ședința CSM și ceream Inspecției Judiciare sa declanșeze imediat o ancheta", a spus fostul președinte la Romania TV."Intervenția mea nu are rolul de a arata…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, spune ca Romania ar putea cere un vot anul acesta sau la inceputul anului viitor privind intrarea țarii noastre in spațiul de libera circulație Schengen. Solicitarea se va face in cadrul consiliului JAI (Justiție și Afaceri Interne). Diplomatul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Sefa Guvernului a facut acest anunt dupa ce a precizat ca nu a fost invitata sa participe la dezbaterea organizata saptamana trecuta, in Parlamentul European, pe…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca in perioada 20-21 februarie va face o vizita la Bruxelles pentru a se intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Aceasta a precizat ca in dezbaterea din Parlamentul European privind situatia justitiei din Romania au fost parlamentari…

- In situatii exceptionale se poate actiona exceptional. O ocazie pe care PNL o pierde cu gratie. PNL incepe sa semene cu zambetul lui Ludovic Orban, acel zambet cu gura inchisa, cu colturile buzelor ridicate in sus. Ca in mastile de teatru. Una rade, alta plange. Depinde doar de linia gurii. Daca ar…

- Presedintele USR Dan Barna i-a cerut demisia ministrului de Externe Teodor Melescanu, dupa ce acesta a spus ca Romania respinge intentia Bruxelles-ului de a conditiona finantarile europene de respectarea statului de drept. Liderul USR nu amintește insa și de declarația președintelui Klaus Iohannis,…

- Romania se afla intr-un dialog "destul de constructiv" cu oficialii Uniunii Europene pe tema legilor justitiei iar "explicatiile necesare" vor fi oferite atunci cand legile vor fi definitivate, a declarat joi, la Antena 3, ministrul de Externe, Teodor Melescanu.Citește și: Consiliul Concurenței…

- Romania se afla intr-un dialog "destul de constructiv" cu oficialii Uniunii Europene pe tema legilor justitiei iar "explicatiile necesare" vor fi oferite atunci cand legile vor fi definitivate, a declarat joi, la Antena 3, ministrul de Externe, Teodor Melescanu. El s-a referit si la declaratiile…

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca "legarea fondurilor europene de statul de drept" in Polonia si Romania ar constitui "o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene". Melescanu a facut aceasta declaratie in cadrul unei…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformare cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu personal…

- Iata postarea lui Mircea Draghici: ”Daca dam la o parte interpretarile partizane privind declarațiile recente ale președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, despre justiția din Romania, rostite la Bruxelles in contextul intalnirii cu președintele Klaus Iohannis, concluzia certa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am acelasi…

- Statul de drept "a facut progrese remarcabile in Romania" iar Comisia Europeana nu va accepta ca tara noastra sa faca "pasi inapoi" pe acest drum, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.…

- "Intalnire excelenta și constructiva cu Jean-Claude Juncker și Colegiul Comisarilor, astazi, la Bruxelles. Le-am transmis oficialilor europeni ca mandatul Romaniei la Președinția Consiliului Uniunii Europene va fi eficient, pragmatic și ca vom contribui intr-o mare masura la construcția unui viitor…

- Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea a acuzat institutia ca dezinformeaza. "Comisia Europeana nu face…

- "Juncker bate campii. Ne si explica in declaratiile publice, urmare a semnalelor primite din societatea civila, de la Guvern, Parlament. E clar ca deocamdata au primit informatii esentiale in scrisoarea asta. Unde a fost inabilitatea lui Dragnea si Tariceanu care simt nevoia sa fie tavnosi. Eu as…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca, pe langa scrisoarea trimisa conducerii Comisiei Europene, comunicarea cu oficialii acestui for se va realiza si prin intalniri directe. Intrebat vineri, la Romania TV, despre o eventuala comunicare directa cu Comisia Europeana,…

- Semnal de alarma de la Bruxelles. Romania va ajunge pe lista neagra alaturi de Polonia pentru ca pune in pericol independenta Justitiei. Cel putin asa sustin jurnalistii publicatiei EUObserver.

- Propunerea PSD pentru viitorul premier – doamna Viorica Dancila – vine de la Teleorman, unde se afla ”crescatoria politica” a lui Liviu Dragnea. La PSD Teleorman, atent selecționați, riguros sortați, bine hraniți cu funcții, strict instruiți ideologic, sunt pregatiți politicienii-talibani performanți…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marti, la Bruxelles, întrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, cu Alexander Italianer, secretarul general al Comisiei Europene, si cu comisarul european pentru Dezvoltare Regionala,…

- Romania va incheia anul 2017 cu o creștere economica record – aproape de 7%, potrivit unor estimari ale analiștilor. Aceștia vorbesc insa de o creștere economica periculoasa avand in vedere ca este bazata in mare parte doar pe consum. Guvernul pare sa fi uitat complet de investițiile publice, considerate…

- Pe site-ul Camerei Deputatilor, la documentele comisiei privind modificarea Legilor Justitiei, apar traduse cele trei legi adoptate recent si care vizeaza organizarea judiciara, statutul judecatorilor si functionarea CSM. Potrivit surselor parlamentare, aceste traduceri au fost transmise joi…

- „Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt și chestiuni practice, toate instituțiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim și ambasadorii și personalul ambasadei face (fac - n.r.) naveta din Tel…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului de Externe polonez,…

- Prima faza a acordului privind Brexitul satisface Romania, iar problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care participa la reuniunea Consiliului European. "Eu cred că se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut joi, 14 decembrie a.c., la Bruxelles (Regatul Belgiei), declarații de presa inaintea participarii la Consiliul European.Va prezentam in continuare transcrierea declarațiilor de presa: Buna ziua!Peste doar cateva minute incepe…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat marti noi atacuri la adresa Coalitiei de Guvernare, sustinand ca ar trebui sa se renunte la modificarea legilor justitiei, intrucit prin acest lucru s-ar incerca "punerea sub control a Justitiei cu o tusa groasa catre procurori". "Alianta PSD - ALDE impinge…