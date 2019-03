Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, susține ca negocierile pe tema Brexit ale Guvernului Theresa May au "eșuat" și indeamna parlamentarii britanici sa respinga acordul, ce a fost modificat in urma unor discuții de ultim moment intre May și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit Mediafax.