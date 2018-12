Stiri pe aceeasi tema

- Ei bine, este adevarat si un studiu stiintific confirma acum aceasta informatie. Acum poti profita la maximum de beneficiile revigorantei bauturi, daca inveti cum, cand si cata sa consumi. Pana in 2004, cafeina era trecuta pe lista de substante interzise de catre Comitetul Olimpic International…

- Un milion de romani au 10.000 de lei in cont si nu stiu de ei, sustine Radu Craciun, directorul general al fondului BCR Pensii si presedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), citand un sondaj efectuat recent de asociatie. Citește și: SONDAJ CURS Klaus Iohannis…

- Munca in Moldova este taxata mai putin decat in majoritatea statelor europene, arata datele unui studiu prezentat de Asociatia Oamenilor de Afaceri.Impozitul pe venit al persoanelor fizice este de 12%.

- Un nou calcul arata ca spatiul este ca un ocean in care abia l-am incercat cu degetul. Volumul spatiului observabil care a fost studiat pentru posibila prezenta a vietii extraterestre este comparabil cu cautarea intr-un volum al unei cazi...

- Sapte din zece masini second-hand la vanzare in Romania, verificate in baza de date a InspectorAuto.ro in perioada ianuarie - august, au avut kilometri dati inapoi de la cateva zeci de mii pana la cateva sute de mii, profitul din aceasta activitate fiind de cel putin 500 de euro la fiecare masina vanduta.

- Dieta mediteraneana, bazata de fructe, legume proaspete, nuci si peste, ar putea contribui la scaderea cu o treime a riscului de aparitie a depresiei, potrivit unui studiu publicat in revista Molecular Psychiatry.

- O incalzire mondiala cu 2 grade Celsius ar putea fi suficienta pentru a face sa se topeasca portiuni considerabile din uriasa calota a Antarcticii de Est, fapt ce va determina o crestere globala a nivelului marii cu mai multi metri, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista Nature. …

- Conform raportului EY Power transactions and trends: Q2 2018 (PTT), sectorul energiei regenerabile a cumulat aproape jumatate (46%) din volumul tranzacțiilor in trimestrul al doilea 2018. Tendința spre investițiile in energie curata a continuat sa ia avant in al doilea trimestru, cu 63 de…