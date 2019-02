Declaratia are loc in contextul in care au aparut informatii in presa despre posibile discutii privind vanzarea companiei catre retailerul Carrefour.

Joi, Thierry Destailleur a subliniat ca retailerul Cora va deschide noi magazine in Romania, o piata pe care activeaza din 2003, si va continua sa dezvolte segmentul online, iar "zvonurile" privind vanzarea nu au suport real.

"Ne uitam, asadar, cu toata atentia la dezvoltarea afacerii in Romania si la diversificarea produselor si serviciilor pentru consumatorii romani. Ne bucura ca avem peste 1 milion de clienti fideli, detinatori…