Stiri pe aceeasi tema

- Marți seara, la finele meciului Poli Iași - Viitorul, arbitrii partidei au avut probleme serioase cu niște fani recalcitranți care i-au amenințat cu cuțitele, asta dupa ce stewarzii au plecat acasa, lasand brigada fara paza! Partida adjudecata de constanțeni la lovituri de departajare, brigada de arbitri…

- Politehnica Iasi a ratat posibilitatea de a sta pe un loc de play-off in perioada de intrerupere a campionatului. Esecul suferit vineri, cu Viitorul Constanta, in etapa a XI-a a Ligii I, care a urmat celui de la Medias, cu Gaz Metan, a pastrat Iasul in afara primei grupe valorice a esalonului de elita…

- Meciurile Gaz Metan Medias - CFR Cluj, Dunarea Calarasi - FCSB, Politehnica Iasi - FC Viitorul Constanta si FC Hermannstadt - FC Voluntari se anunta a fi cele mai interesante dueluri din optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate, vineri, la Casa Fotbalului.…

- Viitorul Constanta si-a asigurat calificarea in optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce s-a impus cu 3-0 pe terenul Concordiei Chiajna, care a jucat aproape o repriza cu doi jucatori mai putin.

- FCSB Football Club leads the rankings of the 2018-2019 Football League I after the 9th round whose matches took place Friday to Monday: ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - FC Voluntari 1-1 (0-1) CSM Politehnica Iasi - FC Dinamo Bucuresti 1-0 (1-0) FC Hermannstadt - CFR 1907 Cluj…

- FC Politehnica Iasi va juca in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei cu echipa aradeana UTA, asffel s-a stabilit la tragerea la sorti efectuata ieri, la Casa Fotbalului. Echipa aradeana este condusa de catre Ionut Popa, care a antrenat ani buni la Iasi si joaca in liga a doua, in care ocupa locul VII…

- Detinatoarea trofeului, CSU Craiova va intalni formatia de liga secunda Sportul Snagov. Sortii au decis ca FCSB sa joace in deplasare la Unirea Alba Iulia, iar Dinamo, la Dacia Unirea Braila. Meciurile din 16-imile Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti de marti, sunt urmatoarele: Unirea Alba Iulia…

- The 6th round of the 2018-2019 League I football edition the matches of which took place Friday to Monday ended with the following results: CS Concordia Chiajna - AFC Astra Giurgiu 0-3 (0-0) AFC Dunarea Calarasi - CSM Politehnica Iasi 2-0 (0-0) FC Dinamo Bucharest - AFC Hermannstadt…