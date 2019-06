Copleşite de valul de căldură, franţuzoaicele îşi apără dreptul de a purta decolteu Intr-un moment in care un val de caldura s-a abatut asupra Europei, frantuzoaicele au strans randurile pe Twitter si au lansat campania #JeKiffeMonDecollete pentru a-si apara dreptul de a purta decolteu, relateaza AFP. In 18 iunie, @c3celineb a postat un mesaj si o poza a tricoului sau mulat cu decolteu: "Un tip care a trecut pe langa mine tocmai mi-a spus ca acesta este 'un decolteu de prostituata'", subliniind: "baiete, sanii mei si cu mine te trimitem undeva". Postarea lui Celine b - care are 440 de followeri per Twitter - a primit 4.700 de like-uri si a fost redistribuit de peste 1.000… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

