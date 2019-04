Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a modificat proiectul de ordonanta de urgenta ce prevede introducerea coplatii iar proiectul prevede acum, explicit, ca masura ii vizeaza doar pe „furnizorii privati de servicii medicale care incheie contracte cu casele de asigurari”.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi, la Arad, ca un proiect de modificare a Legii Sanatatii prevede acordarea dreptului furnizorilor privati de servicii medicale de a incasa ‘legal, nu in zona gri’, bani de la pacienti pentru diferenta dintre costul real si sumele decontate de Casa de…

- Coalitia Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) a lansat o campanie de informare privind vaccinarea: „Initiativa pentru viitor”. Reprezentantii pacientilor sustin ca preventia si imunizarea sunt extrem de importante.

- Reprezentanții unei societați comerciale au fost amendați de polițiști, dupa ce ar fi vandut tigari la prețuri exorbitante, oferite clienților in cadrul unor reuniuni publice. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Vrancea, au fost confiscate produse in valoare de 100 de mii de lei. „Atenție la acest…

- Guvernul ar trebui sa modifice Ordonanta 114 in beneficiul cadrelor sanitare, deoarece angajatii din sistemul de sanatate nu pot ingriji pacientii pe bani mai putini, a declarat, miercuri, presedintele Federatiei Sanitas, Leonard Barascu, la finalul discutiilor avute cu ministrul Sanatatii, Sorin…

- Sunt oameni care spun ca așteapta mult la porțile Unitații de Primiri Urgențe pana cand sunt preluați de doctori. Unii cheama ambulanța pentru a fi „bagați in fața” și pentru a nu sta ore bune in sala de așteptare. De ce stau unii mai mult in sala de așteptare fața de alții? L-am intrebat pe doctorul…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba informeaza ca la Gradinița cu program prelungit Nr. 13 din Alba Iulia exista trei cazuri suspecte de scarlatina. Acestea au fost depistate, rand pe rand, in saptamana precedenta, iar personalul medical care supravegheaza colectivitatea a luat primele masuri: se…

- Clinica de Cardiologie Intervenționala și Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Spitalului Județean de Urgența Craiova (SJU) inca funcționeaza fara linie de garda. Reprezentanții spitalului susțin ca mai exista doar cațiva pași de facut pana cand in clinica o sa poate fi ...