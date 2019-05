Copilul strâns de gât de mama lui a murit la spital Incidentul a avut loc sambata, intr-un apartament din orasul Galati. Potrivit politistilor, IPJ Galati a fost sesizat ca o femeie si-ar fi strans de gat fiul, in varsta de 8 luni. Femeia este cunoscuta ca suferind de depresie, iar la sosirea ambulantei aceasta avea venele taiate. Ambulanta a facut manevre de resuscitare asupra copilului, reusind sa-l stabilizeze hemodinamic si sa-l transporte la spital. In cursul noptii de sambata spre dumini (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

