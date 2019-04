Stiri pe aceeasi tema

- Copilul de trei ani care a murit in fosa septica de la școala din localitatea Buda, comuna Braești, din Iași, a mai fost de cateva ori in situații in care viața i-a fost pusa in pericol. Profesorii au povestit ca baiatul a fost gasit in cateva randuri in padure. Altadata, unul dintre sateni l-a scos…

