"Copilul lui Krakatoa", vulcanul care face ravagii în Indonezia Vulcanul responsabil de declansarea unui tsunami devastator care a lovit Indonezia in noaptea de sambata spre duminica provocand moartea a cel putin 222 persoane a fost "nascut" de legendarul Krakatoa si a iesit din apa in urma cu 90 de ani. Activitatea acestuia este urmarita indeaproape de un deceniu, relateaza AFP. Anak Krakatoa, care in indoneziana inseamna "copilul" lui Krakatoa, a devenit deosebit de activ incepand din luna iunie. El expulzeaza ocazional in atmosfera coloane de cenusa ce pot atinge inaltimi considerabile. In luna octombrie, o ambarcatiune turistica a fost la un pas de a fi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

