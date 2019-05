Copilul ducilor de Sussex a primit numele Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si sotia sa Meghan si-au prezentat miercuri baietelul despre care au afirmat ca are "cel mai dulce temperament", relateaza Reuters si Press Association. Ducele si ducesa de Sussex nu si-au putut ascunde incantarea in timp ce s-au lasat fotografiati impreuna cu bebelusul in sala de banchete…

- S-au aflat cateva noi detalii despre venirea pe lume a primului mostenitor al Ducilor de Sussex, Harry si Meghan. Dupa ce s-a aflat ca fericitul cuplu are un baietel, Palatul Buckingham a anuntat ca bebelusul regal s-a nascut luni dimineata, la ora 5 si 26 de minute. Si ca Printul Harry a fost alaturi…

- Meghan Markle și Prințul Harry s-ar putea muta o perioada mai lunga in Africa dupa nașterea primului lor copil, așteptata la finalul lunii aprilie, potrivit unor surse care au vorbit cu jurnaliștii de la The Sunday Times. Cuplul regal ar putea sa se mute in strainatate, cel mai probabil in Africa,…

- Noi probleme pentru Casa Regala a Marii Britanii. Prințul Harry poate ajunge in mijlocul unui scandal de proporții, dupa ce acesta nu ar fi achitat o nota de plata in valoare de cateva zeci de mii de euro. Totul a ieșit la iveala in urma unui documentar.

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia sa, Meghan, au asistat marti seara la o piesa de teatru despre expeditia intreprinsa de Charles Darwin in anii '1830 la bordul ambarcatiunii HMS Beagle, in cadrul unui eveniment organizat pentru beneficiul conservarii padurilor, informeaza Reuters.…