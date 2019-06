Stiri pe aceeasi tema

- Copilul de 11 ani, disparut, marți, in timp ce era la scaldat in comuna Comloșu Mare, din județul Timiș, a fost gasit de scafandri mort. Medicii au incercat zeci de minute sa il resusciteze, insa fara succes, informeaza mediafax.Copilul in varsta de 11 ani a fost gasit de scafandri și a fost…

- Copilul cautat de fortele ISU Timis si Arad dupa ce a disparut in apele unei balti din comuna Comlosu Mare a fost gasit de scafandri, marti seara, in stare de inconstienta si a fost predat unui echipaj SAJ, care efectueaza manevrele de resuscitare informeaza Agerpres. Purtatorul de cuvant…

- Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a informat ca baiatul, in varsta de opt ani, a fost gasit la ora 22,17. Dupa anuntarea disparitiei baiatului de catre un alt copil, de 11 ani, cu care era la scaldat, au fost alertate si forte din alte patru subunitati si s-a intervenit la…

- O familie din Timiș este in culmea disperarii. Copilul lor in varsta de 11 ani, care a plecat de acasa la scaldat impreuna cu alți copii, la o balta din localitatea de frontiera Lunga, comuna Comloșu Mare, din județul Timiș, a disparut in ape. Este posibil ca baiatul sa se fi inecat. In aceste momente…

- Un copil de 11 ani este cautat, marți, de pompieri, dar și de membri ai familiei, dupa ce a disparut in timp ce era la scaldat in comuna Comloșu Mare, din județul Timiș. Reprezentanții ISU Timiș intervin cu o barca, dar au fost chemați in ajutor și scafandri de la Arad, anunța MEDIAFAX.Copilul…

- Sondajul politic initiat de Nicolae Robu pe teme politice, retras de pe Facebook pentru ca rezultatele nu au corespuns cu asteptarile, a iscat reactia uneia dintre formatiunile politice trimise de seful PNL Timis in categoria a doua sau a treia, fara a preciza nominal care. Vorbim despre PLUS, formatiunea…

- Mandru foc dupa mitingul PNL de la Bucuresti, liderul pe Timis al partidului a decis sa-si consulte prietenii de pe Facebook asupra intentiilor de vot pentru europarlamentare. Problema e ca, se pare, rezultatele nu au iesit asa cum trebuia, iar sondajul respectiv a disparut pur si simplu! Daca nu iese…

- Pesta porcina africana a fost eradicata din Timiș, anunțul fiind unul oficial. Focarele din Belinț și Birna au fost stinse, iar lucrurile reintra in normal din punct de vedere al circulației suinelor. „Incepand de ieri, la nivelul județului Timiș au fost stinse toate focarele de pesta porcina africana…