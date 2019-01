Stiri pe aceeasi tema

- Copilul cazut intr-un put stramt si adanc, la 13 ianuarie, in sudul Spaniei, a fost gasit mort in noaptea de vineri spre sambata, in urma unei operatiuni de o amploare exceptionala, care a tinut Spania cu sufletul la gura, au anuntat autoritatile, relateaza AFP, relateaza News.ro.”Din nefericire,…

- "Din pacate la 1.25 dimineata (0.25 GMT), echipele de salvare au ajuns la nivelul putului la care era cautat Julen si au localizat ramasitele micutului", a spus Alfonso Comez din Celis pe Twitter. Julen Rosello a cazut accidental, potrivit parintilor sai, duminica, 13 ianuarie, in acest put abandonat…

- Copilul de doi ani care a cazut într-un puț cu diametrul de 25 de centimetri în sudul Spaniei a fost gasit mort în noaptea de vineri spre sâmbata, dupa 13 zile de operațiuni excepționale de salavare, a spus prefectul Andaluziei, relateaza AFP.”Din pacate la 1.25 dimineața…

- Într-o operațiune fara precedent care ține Spania cu sufletul la gura, un grup de mineri de elita a ajuns vineri la aproape doi metri de puțul adânc în care a cazut în urma cu 12 zile un copil de doi ani, scrie AFP.De o mare complexitate și risc, aceasta operațiune în…

- 19 grade, soare. In departare se vede marea, de un albastru calm, dar aici sunt munți taioși și rai. Și o groapa mare, cat sa inghita un copil de 2 ani. Reporterul Libertatea se afla in locul spre care, de 8 zile, sunt ațintiți ochii intregii lumi. Pentru ca de 8 zile, intr-un sat din sudul Spaniei…

- Julen Rosello, un copil de doar doi ani, care a cazut in urma cu opt zile intr-un puț foarte adanc și stramt din apropiere de Malaga, este cautat de atunci, din data de 13 ianuarie, de salvatori. O prima imagine a puștiului scapat in strafundurile pamantului a fost facuta publica de cei de la elmundo.es.…

- Toata Spania asteapta cu nerabdare vestile echipajelor de la Totalan, Malaga, unde operatiunea de salvare a micutului Julen continua. Inginerii spun ca se lucreaza fara oprire la saparea tunelurilor prin care se incearca salvarea copilului. S-a renuntat la saparea unui tunel lateral din cauza pericolului…

