Copilul din Bucureşti care a sunat la 112 a fost găsit Copilul din Bucuresti care a sunat la 112 a fost gasit Foto: Arhiva/ IGSU Copilul din Bucuresti care a sunat la 112 si a sustinut ca a fost bagat de un alt copil într-un canal stradal a fost gasit, anunta ISU Bucuresti Ilfov. Parintii micutului de noua ani au fost identificati de autoritati si dupa ce vor fi audiati în legatura cu apelul fals pe care l-a facut fiul lor vor fi, cel mai probabil, amendati, transmite reporterul Daniela Manuta. Echipe de interventie formate din pompieri, politisti si jandarmi l-au cautat pe copil timp de mai multe ore si au periat o… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

