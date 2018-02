Stiri pe aceeasi tema

- Copilul de la Oradea care a fost adus vineri la Spitalul "Bagdasar Arseni" este în stare vegetativa, prost alimentat, nu se pot face afirmatii despre prognostic în cazul sau, a informat purtatorul de cuvânt al unitatii medicale,

- Copilul de la Oradea, aflat in stare vegetativa și cu sonda naso-castrica dupa un accident rutier, este adus cu un elicopter al SMURD la București la Spitalul Bagdasar Arseni. Ministrul Sanatații a cerut sa fie internat și urmeaza sa fie investigat medical.

- Copilul de 9 ani din Oradea externat din Spitalul Municipal, deși este in coma, va fi tratat in Capitala. Ministrul Sanatații a intervenit personal pentru ca baiatul sa fie transferat intr-o unitate medicala.

- Un copil de doar noua ani a fost externat din Spitalul Municipal din Oradea și trimis acasa pentru ca parinții nu au vrut sa plateasca spitalizarea. Micuțul a fost transferat la București dupa intervenția Ministrului Sanatații. Situație greu de imaginat la Spitalul Municipal din Oradea. Un copil…

- Baiatul de noua ani, care ar fi fost trimis acasa de medicii de la Spitalul Municipal din Oradea, desi se afla in coma, va fi transferat la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala, in cursul zilei de vineri, cu un elicopter SMURD, potrivit informatiilor oferite de Ministerul Sanatatii.

- Copilul de 9 ani din Oradea, care a fost externat in coma din spital, deși starea lui era foarte grava, va fi adus, vineri, la Spitalul ”Bagdasar Arseni” din București, anunța purtatorul de cuvant al unitații sanitare, dr Florin Bica. ”Confirm faptul ca s-a dat aviz de internare a copilului de la Oradea…

- Copilul de la Oradea, aflat in stare vegetativa și cu sonda naso-castrica dupa un accident rutier, a fost adus cu un elicopter al SMURD la București la Spitalul Bagdasar Arseni. El a fost internat și urmeaza sa fie investigat medical.

- Copilul de 9 ani, aflat in coma si externat de la Spitalul din Oradea de medicii care au decis ca nu il mai pot tine internat, va fi transferat la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitala in cursul zilei de vineri. Informatia a fost confirmata de reprezentantii unitatii sanitare bucurestene dar si de doctorul…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Pantelimon din Capitala. Pompierii au gasit victima inconștienta și au acționat pentru descarcerarea acesteia. O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul…

- Un incendiu puternic a izbucnit luni dupa amiaza la o casa din satul Paltinis, comuna Bacesti din Vaslui. Doi copii in varsta de 3 ani, respectiv un an si opt luni, au fost preluati de un elicopter SMURD in stare grava si au fost adusi la Spitalul de Arsi din Bucuresti.

- „Am luat decizia sa nu imi depun candidatura pentru un nou mandat la Ministerul Sanatații. Voi susține necondiționat urmatoarea persoana pe care PSD o va desemna pentru a ocupa acest portofoliu”, a transmis Florian Bodog pe pagina personala de Facebook. Ministrul Bodog a salvat viața…

- Actualul ministru al Sanatatii a salvat, miercuri, viata unui pasager care se intorcea in Capitala cu cursa aeriana Oradea – Bucuresti. Unui barbat de 42 de ani care calatorea in acelasi avion cu Florian Bodog i s-a facut brusc rau. A inceput sa dea semne de sufocare si a devenit cianotic, situatie…

- Un barbat de 54 de ani din Oțelu Roșu a fost preluat de urgența de elicopterul SMURD și dus la București, dupa ce a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, majoritatea pe fața și membre. Barbatul este din Oțelu Roșu și a ajuns la Spitalul Municipal din Caransebeș dupa ce a suferit arsuri grave…

- Bodog se intorcea in Capitala dupa ce participase la Oradea la manifestarile prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Romane, unde s-a prins in Hora Unirii, cu oradenii. In cursa Tarom de București, unui barbat de 42 de ani i s-a facut rau la scurt timp dupa decolare. Avea simptomele…

- „Se stinge lumina pentru toata lumea! Romania moare!”, sunt doar cateva din indemnurile organizatorilor acestui protest, „Aradul Civic”, ce se va desfașura incepand cu ora 18:00 și pana la 20:00 pe platoul din fața Primariei Municipiului Arad, sambata, 20 ianuarie. In mai toate orașele mari ale țarii,…

- Parastas pentru victimele tragediei aviatice de acum 4 ani din Apuseni La 4 ani de la tragedia aviatica din Munții Apuseni, astazi va avea loc un nou parastas in memoria pilotului Adrian Iovan și a studentei Aura Ion, pe Varful Petreasa din comuna Horea. Evenimentul va avea loc de la ora 13 și…

- Guvernarea PSD si modificarile propuse pentru legile justitiei scot oamenii în strada. Mii de români pleaca spre Bucuresti pentru a participa la protestul de amploare organizat azi în Piata Universitatii, potrivit Digi24.ro. Manifestanti din toate colturile tarii s-au organizat…

- Liderii PSD sunt convocati de urgenta la Bucuresti pentru a aplana scandalul din sanul partidului. Disputele dintre Dragnea si Tudose au scindat formatiunea politica in doua tabere si risca sa se ajunga la o ruptura. Ingrijorati de situatia creata, care nu este o premiera, liderii din teritoriu s-au…

- Mama celor doi copii a oferit primele declaratii, dupa ce barbatul in varsta de 45 de ani, pe numele sau Eugen Stan, a fost saltat chiar de la birou, dupa ce i-a abuzat pe copii in liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei din Capitala.

- Un grav accident rutier s-a produs in comuna Afumați in a treia zi de Craciu, chiar de sarbatoarea Sfantului Ștefan. Mai exact, poytrivit primelor informații, un șofer a derapat, a intrat cu autoturismul intr-un copac și s-a rasturnat.

- Aproape 1.500 de spectatori s-au bucurat de colindele și cantecele de sarbatori interpretate de Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” condus de Anna Ungureanu, la cele doua concerte extraordinare de Craciun susținute la Ateneul Roman pe 18 și 19 decembrie. Pentru al 54-lea an consecutiv,…

- Tanarul din Galați care disparuse acum trei zile a fost gasit in București, noaptea trecuta. Un tanar de 19 de ani, din municipiul Galati, care era cautat de familie si de politisti, dupa ce, duminica seara, in urma unor certuri cu parintii, a plecat de acasa , iar de atunci nu se mai stie nimic de…

- Politia Capitalei cauta doi frati din Bucuresti care, la data de 19 decembrie a.c., au plecat de la domiciliul din Sectorul 3 si nu au mai revenit pana in prezent. Potrivit IGPR, cei doi copii se numesc STEFAN ALEXANDRU TUDOR si VALENTIN DANIEL PAUN si sunt in varsta de 11 ani, respectiv 12 ani. Stefan…

- Noi proteste sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri.

- Alina Ciucu avea 25 de ani si locuia de cativa ani la Bucuresti. Aseara, Magdalena Serban, dupa un acces de furie, a impins-o pe sinele de la metrou! Toata Romania este in stare de soc!Alina Ciucu lucra la un restaurant din Capitala. "Era o fata minunata, era cuminte. Ultima oara…

- Va mai amintiti de Dragos Condescu, micutul care a reusit sa invinga cancerul cerebral de doua ori? Baietelul din comuna Secu, Dolj, ajuns acum la varsta de 9 ani, este nevoit sa faca in continuare recuperare, pentru ca nici in ziua de azi nu reuseste sa mearga sau macar sa se tina pe picioare. Si daca…

- Alexandru Arsinel a fost internat de urgenta la Spitalul Municipal din Bucuresti. Actorul a fost dus la spital de catre familie, iar medicii au decis sa il interneze si sa il supuna mai multor investigatii. Potrivit Adevarul, medicii nu au oferit detalii despre starea de sanatate a actorului, aceasta…

- PROTESTE - comemorare Regele Mihai, duminica, 10 decembrie. In memoria Regelui Mihai se vor depune coroane si se vor aprinde candele. Evenimente de comemorare vor avea loc si in Pitesti si Oradea. PROTESTE - comemorare Regele Mihai, duminica, 10 decembrie. Pe Facebook a fost creata pagina…

- Un mars de comemorare a Regelui Mihai I este anuntat pentru duminica, in Capitala, urmat de un protest fata de actuala guvernare in Piata Victoriei. Manifestatii antiguvernamentale sunt anuntate si in mai multe orase din tara, dar si in diaspora, la Londra, Milano si Paris.Manifestantii din…

- Fiica cea mica a lui Traian Basescu pare sa fi trecut peste divortul de Bogdan Ionescu, consolandu-se in bratele unui barbat mai tanar cu 12 ani. De trei luni incoace, Elena Basescu radiaza. Si asta datorita noii povesti de dragoste pe care o traieste impreuna cu Catalin Tomata, un tanar din Bucuresti.…

- Cristina Stamate imparțea aceeași cabina cu Stela Popescu, care i-a fost cea mai buna prietena, la teatrul Constantin Tanase din Capitala. Cabina de la Teatrul Constantin Tanase din Capitala a regretatei actrițe Cristina Stamate era una foarte cocheta. O imparțea, inaintea spectacolelor și dupa cu nimeni…

- Cele mai frumoase animale au fost premiate, ele urmand a reprezenta judetul la Expozitia Nationala a Romaniei care va avea loc in curand la Bucuresti. Cupa Crisana a fost organizata de Asociatia crescatorilor de pasari si animale mici Crișana in sala de sport a Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul”.…

- Monica Pop despre moartea Cristinei Stamate, buna ei prietena. Managerul Spitalului de Oftalmologie din Capitala a marturisit ca actrița „nu a mai vrut sa mai continue viața”, fiind macinata de o depresie. Monica Pop a precizat ca este in stare de șoc dupa ce a aflat ca actrița Cristina Stamate a murit…

- O fetița de 11 ani a fost ravașita de durere la priveghiul regretatei actrițe Stela Popescu. De la tineri la persoane ajunse la varsta maturitații, toata lumea a iubit-o pe renumita actrița Stela Popescu. Este și cazul unei fetițe de doar 11 ani, care a fost devastata de durere la priveghiul celebrei…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a declarat joi ca nu au existat derapaje in ceea ce privește notarea sau procedura la examenul de rezidențiat desfașurat duminica trecuta. El a spus ca s-a respectat metodologia, adaugand ca probleme tehnice precum cea de la rezidențiatul din Capitala s-au inregistrat…

- UPDATE: Actrița Cristina Stamate se afla in investigații la Spitalul Floreasca, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al unitații medicale, Bogdan Oprița. "Este venita la noi, pentru ca i s-a facut rau. Este in investigații. Are o patologie preexistenta importanta și, dupa…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, despre scandalul de la rezidențiat. Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a declarat joi, 23 noiembrie, ca nu au existat derapaje in ceea ce privește notarea sau procedura la examenul de rezidențiat desfașurat duminica trecuta, pe 19 noiembrie. El a spus ca s-a respectat…

- "Au existat probleme tehnice la nivelul centrului din Bucuresti in ceea ce priveste functionarea stick-ului. Toate masurile au fost luate de comisia centrala si cea locala si au fost in beneficiul candidatilor. Astfel de situatii se intampla si la examenle de licenta, si la examenele de admitere.…

- Alexandru Arșinel, distrus de durere dupa moartea Stelei Popescu. Actorul a ajuns in urma cu doar cateva minute acasa la regretata artista. Vizibil indurerat, acesta abia a putut scoate cateva cuvinte in fața celor prezenți. ”Am primit o MACIUCA in cap! Nici nu mai știu cand am vazut-o ultima oara,…

- Indragita vedeta s-a plans apropiatilor ca nu stie cum sa rezolve, fara a face prea multa valva, o situatie delicata in care a fost tarat baiatul ei, scrie spynews.ro. Mai exact, in timp ce se afla la scoala, fiul Minodorei a constatat ca cineva l-a "lucrat" la portofel, furandu-i toti banii pe care…

- Studentul tocmai ce ajunsese in Bucuresti si se cazase la camin, in primul an de facultate. Parintii l-au sunat si i-au spus ca ii vor trimite un pachet. Tanarul s-a dus la gara, a ridicat un pachet extrem de voluminos si s-a indreptat rapid spre camera de camin, curios sa vada ce bunatați i-a pregatit…

- "(...) ... am rugat inspectorii scolari si va rog si pe dumneavoastra ca pana la 1 decembrie sa verificati situatia aceasta pentru a putea face o strategie clara de finantare pentru anul viitor si de incadrare in tot ceea ce inseamna parametrii si strategia Europa 2020. Din trei milioane de copii,…

- Prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil” de la Kanal D, Ilinca Vandici, și-a convins mama sa se mute de la Oradea in Capitala pentru a o ajuta la creșterea lui Ioan Zian, fiul ei și al lui Andrei. Mama vedetei s-a adaptat atat de bine in București, incat a decis sa stea cat va fi nevoie. Ilinca Vandici…

- Doi elevi din clasa a saptea de la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza din Ploiesti au fost tunsi la scoala, in sala de clasa, de profesoara de matematica. Incidentul a fost relatat, pe o retea de socializare, de deputatul USR, Dan Radulescu, acesta precizand ca a fost sunat de tatal unui elev…

- Unul dintre minerii raniți in explozia de la Uricani din 30 octombrie, care fusese adus la Spitalul de Arși din Capitala, a murit joi dimineața, a declarat pentru AGERPRES directorul medical al unitații sanitare, Cristian Nițescu. Ulterior, ministrul Sanatații, Florian Bodog, a dispus Inspecției…

- Traficul este ingreunat pe DN1, intre Predeal și Bușteni, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre stațiunile montane catre Capitala, fiind de așteptat ca in orele urmatoare valorile de trafic sa fie in creștere, anunța Centrul Infotrafic intr-un comunicat transmis duminica…