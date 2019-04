Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 14 ani, care este suspect in 13 furturi din auto, a fost prins de polițiștii din Focșani, județul Vrancea, in timp ce conducea o mașina pe un bulevard al orașului, deși nu avea permis. Pe numele lui s-a emis un mandat de arestare preventiva, scrie Mediafax.Potrivit…

- Accidente provocate de un adolescent de numai 15 ani, în Ploiești. Baiatul a furat mașina familiei, s-a urcat la volan și a pornit la plimbare. Într-o intersecție, a lovit în plin un motociclist.

- A spart o biserica, dar a fost prins in scurt timp de politisti. Este patania unui tanar in varsta de 25 de ani, care a fost retinut de politisti, urmand sa fie cercetat pentru furt calificat. Capturarea tanarului a avut loc ieri, cand politistii din Vorona, aflati in patrulare, s-au intersectat cu…

- Un adolescent de 17 ani din Pogoanele a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce, in noaptea de sambata spre duminica, a intrat cu forța in locuințele a doua batrane din localitate. Poliția a fost sesizata duminica despre faptul ca in noaptea precedenta, o batrana de 80 de ani a fost victima…

- Un pitestean in varsta de 30 de ani a fost retinut de autoritati pentru ca si-a lovit intentionat soacra cu masina, dupa o cearta in familie. Femeia mergea pe strada, iar barbatul a intrat cu masina in ea. Arestat pentru tentativa de omor, pitesteanul le-a spus anchetatorilor ca a virat necontrolat…