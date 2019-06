Stiri pe aceeasi tema

- Romania detine o suprafata agricola totala de 14.630.072 hectare, din care in proprietate privata 13.699.725 ha (93,6%), in timp ce suprafata arabila este de 9.395.303 hectare, din care in proprietate privata 8.940.204 hectare (95,1%). o statistica realizata de Ministerul Agriculturii pentru Agerpres…

- Pentru imobilele edificate, titlul de proprietate asupra acestora este reprezentat, ca regula generala, de autorizatia de construire si de procesul-verbal de receptie, care se emite la terminarea lucrarilor. Sunt reglementate insa si norme derogatorii cu referire la imobilele edificate inainte de 1…

- Spun specialiștii ca produsele Made in Cluj sunt ignorate peste granițe. Insa, in primul rand ar trebui ca noi, clujenii, sa cumparam Fabricat in Cluj și ca noi, romanii, sa cumparam Fabricat in Romania.

- Consilierul local PNL Brasov, Adrian Oprica anunta alocarea sumei de 1,3 milioane lei de la bugetul local pentru Centrul Judetean de Excelenta in Educatie. Consilierul local PNL Brasov, Adrian Oprica, membru si in consiliul de administratie al Centrului Judetean de Excelenta in Educatie Brasov este…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat la Timișoara, ca USR reprezinta „aripa tanara a Securitații”, care in programul de guvernare ar putea veni și cu lucruri care ar limita libertatea de exprimare. El a facut afirmația dupa ce a fost informat ca o persoana care avea o pereche de catușe…

- Gustul laptelui adevarat, direct de la vacuta ingrijita cu mare atentie, pare sa fie mai degraba pe cale de disparitie, in ziua de astazi, cand toate produsele sunt ultraprocesate. In toata aceasta abundenta de "bunatati" produse in serie, un brand 100% romanesc este singurul care vinde produse…

- Autoritatile judiciare din Germania au solicitat Ministerului Justitiei din Romania sa faca demersurile necesare in vederea recunoasterii si executarii de catre autoritatile romane a unei sanctiuni dispuse pe teritoriul german impotriva unui cetatean roman, Manole Iulian Valeriu (39 ani). In solicitarea…

- Plata rachetelor a fost facuta in urma cu cateva zile, a anuntat ministrul Apararii. Programul de inzestrare a Armatei a fost semnat in decembrie 2017, pentru primul sistem Patriot dar si pentru instruirea personalului.