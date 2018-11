Milioane de euro de la Uniunea Europeană ca să putem merge cu vaporașele din Timișoara până la Dunăre

Joi, la Consiliul Județean Timiș, a avut loc evenimentul de deschire e a proiectului „The repairing of the navigation infrastructure on Bega Canal”, care are ca scop Promovarea transportului… [citeste mai departe]