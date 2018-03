Stiri pe aceeasi tema

- Elevii se vor intoarce la cursuri pe data de 11 aprilie, care pica intr-o zi de miercuri. Urmatoarea vacanta, cea de vara, este programata intre 16 iunie si 9 septembrie. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 25 mai, iar pentru clasa a VIII-a…

- REUSITA…Marele Premiu si Trofeul Concursului de Muzica Usoara „Armoniile Dunarii” din Braila au fost cistigate de Penghis Diana-Cosmina din Tecuci, judetul Galati pregatita de Dragos Gheorghiu, directorul scolii de canto „Soul Music Art” din Barlad. Duminica, 25 martie 2018, in Sala de concerte a Palatului…

- 25 de unitati de invatamant de pe raza municipiului Galati se afla pana la finele lunii aprilie in atentia politistilor locali de la ordine publica, in cadrul planului de masuri „Siguranta in scoli - 2018”.

- Liderii politici maghiari au decis in sfarsit sa riposteze, in meciul cu primarul Catalin Chereches. Dupa mai bine de o saptamana de la primele atacuri lansate de primar la adresa comunitatii maghiare baimarene, conducerea UDMR Baia Mare admite ca mesajul edilului, transmis cu ocazia zilei de 15 martie,…

- Scoala de Arte a Centrului Cultural "Dunarea de Jos" Galati organizeaza si invita galatenii la vernisajul expozitiei "Pastel de primavara", o colectie de lucrari ale grupelor mari si mici de la clasele de Pictura, Arta decorativa si Design ale centrului de cultura galatean. Vernisajul va avea loc in…

- Mihai Susma este profesor de chitara la Scoala de Arte din Galati, dar activeaza si intr-o formatie care abordeaza mai multe genuri muzicale. A cantat de-a lungul anilor cu nume celebre din muzica romaneasca, printre care si Berti Barbera, iar in prezent coordoneaza trupa de copii a Centrului Cultural…

- Vremea capricioasa nu se da batuta nici joi, cand luna martie debuteaza cu temperaturi scazute pentru aceasta perioada, dar și cu ninsori și vant. De vineri, insa, lucrurile par sa se linișteasca in privința condițiilor meteo, astfel ca in mai multe județe, cursurile vor fi reluate.

- Dupa ce toți copiii și toți profesorii au plecat acasa, iar școala a ramas închisa peste weekend, niște indivizi au intrat prin efracție în instituție și au furat câteva calculatoare. La fața locului s-au deplasat polițiștii criminaliștii constatând faptul ca autori…

- Astazi se implinesc 122 de ani de cand a fost infiintata, prin Inaltul Decret 1093 din 26.02.1896, Scoala de Aplicatie a Fortelor Navale Viceamiral Constantin Balescu".Propriu zis, potrivit paginii oficiale de internet a structurii militare, aceasta a inceput sa functioneze incepand cu data de 1 noiembrie…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca in Romania exista la ora actuala aproape 2.200 de scoli fara apa, canal si cu veceuri in curte si ca unul dintre obiectivele actualei guvernari este sa nu mai existe nicio astfel de unitate de invatamant, care sa nu indeplineasca minime…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, ''ar rezolva instantaneu'' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters.

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului scolar 2018-2019, potrivit careie cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie si insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). „Structura anului scolar cuprinde semestrul I (10 septembrie…

- Vineri, 2 martie 2018, la Casa de Cultura „Ion Sangerean” din orașul Ocna Mureș, se va desfașura, cu incepere de la ora 17.00, evenimentul „MARȚIȘOR CALATOR”. In cadrul acestuia vor avea loc expoziții de pictura și costume populare stilizate, programe artistice susținute de cursanții claselor Școlii…

- Este a doua scoala construita in orasul Galati de la Revolutia din 1989 incoace. Cealalta unitate de invatamant data in folosinta dupa caderea comunismului (Scoala nr.1 „Nicolae Mantu”) a ajuns intre timp gradinta, deorece zona in care a fost ridicata nu avea suficienti scolari in preajma. Va costa…

- Cabinetul stomatologic din Ileanda este partenerul contractual al Scolii Postliceale "Louis Pasteur" din Dej. In urma contractului incheiat intre cele doua parti, pentru prima data de la infiintare, pragul unitatii medicale a fost trecut de catre un practicant, pentru deprinderea meseriei de asistent…

- Din cauza ninsorilor abundente care au cazut noaptea trecuta, șase curse școlare, in cinci raioane ale țarii, au fost suspendate. Astfel 136 de elevi nu au ajuns in aceasta dimineata la ore.

- Conform legii nr. 1/2011, politistii locali imputerniciti de primarul municipiului Galati pot aplica sanctiuni parintilor sau reprezentantilor legali ai caror copii nu urmeaza cursurile invatamantului obligatoriu.

- Desi este la varsta la care cei mai multi adolescenti prefera sa-si petreaca timpul liber la calculator sau prin cluburi, el se dedica studiului limbilor straine. Iar pasiunea sa pentru limba franceza inca din primii ani de scoala a inceput sa-i aduca si premii, astfel ca de curand a caștigat Concursul…

- O adresa de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) ridica semne de intrebare in randul parinților, care nu știu unde sa-și duca maine dimineața copiii: la școala sau la medicul de familie? Pentru Ziarul de Bacau, Florin Lazar, inspectorul general... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Japonia: O școala vrea sa introduca uniforme Armani. Parinții, scandalizați. O școala generala din Japonia suporta critici dure pentru planurile sale de a adopta uniforme concepute de marca de lux italiana Giorgio Armani. Potrivit BBC , care citeaza presa locala, școala din Tokyo vrea sa introduca uniforme…

- Un studiu publicat recent arata ca A crescut numarul sinuciderilor in SUA dupa moartea lui Robin Williams in 2014. Cercetatorii au constatat ca dupa ce actorul și-a pus capat zilelor in 2014, numatrul celor care și-au luat viața a crescut cu 105 in primele cinci luni, scrie BBC News. In primele cinci…

- Plecarea lui Catalin Ștef in Germania, la munca, l-a obligat pe Paul Ciuca, antrenorul Industriei Galda de Jos, sa gaseasca soluții pentru acoperirea postului de portar in a doua parte a stagiunii. Și pe baza colaborarii foarte bune cu Școala de Fotbal “Viitorul Mihai Georgescu” Cluj-Napoca, alte doua…

- Avocatul Poporului (AP) s-a sesizat din oficiu in cazul elevului agresat de mamele unor copii in incinta Scolii Gimnaziale nr 28 "Dan Barbilian" din Constanta. Potrivit unui comunicat al AP, sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a unor prevederi din Constitutia Romaniei privind…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC.Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez, anunța News.ro. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul…

- Fundatia Inima de Copil are sansa de a primi o finantare de 5.000 euro pentru a sustine in scoala copiii bursieri de la sate. Proiectul de burse “Un sat, Un copil” este in finala Campionatului De Bine pe platforma bursabinelui.ro, iar pentru a ajunge pe podium are nevoie de orice donatie venita din…

- Cele trei femei din Constanta, care ar fi agresat un copil intr o scoala gimnaziala au fost retinute de politistii constanteni in cursul zilei de astazi si prezentate unitatii de Parchet competente cu propuneri corespunzatoare.Va reamintim ca, la data de 30 ianuariea.c., politistii din cadrul Sectiei…

- Din noiembrie 1919, la Constanta ia fiinta Scoala secundara de fete gr. II "Regina Elisabetaldquo;, deoarece parintii care doreau sa si indrume fiicele la studii mai inalte erau nevoiti sa le trimita cu mari cheltuieli la Bucuresti, la Galati sau in alte centre cu scoli secundare de fete. Asa incat…

- Gimnaziul “Vasile Alecsandri” a marcat Zilele Școlii printr-un simpozion național intitulat “Mari personalitați ale culturii romanești”, ajuns la a treia ediție. Peste 220 de personalitați au fost aduse in prim-plan de profesori și elevi din județ și din țara. “Mari personalitați ale culturii romanești”…

- VESTE… Primarul Toader Dima de la Berezeni vrea sa modernizeze cladirea scolii din satul resedinta de comuna, dupa arhitectura din vremea lui Spiru Haret. Sperantele sale se pot implini, caci, prin PNDL, tocmai ce va semna in aceste zile o finantare consistenta. Ministerul Dezvoltarii l-a anuntat ca…

- Momente teribile pentru elevii unei institutii de invatamant din Gorj. Un incendiu s-a produs la scoala din comuna Sacelu in care acestia invata, iar toti cei 26 de elevi au fost evacuati.

- Olimpia Stefan, pictor si profesor la Scoala de Arte din Galati, are un talent aparte. La clasa ei, pe langa elevii liceului de arte, vin si persoane trecute de prima tinerete care nu au avut ocazia in copilarie sa isi urmeze pasiunea pentru pictura din diverse motive. In cei trei ani de cursuri, dascalul…

- Primarul orasului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a inaugurat cu fast cateva toalete dintr-o unitate de invatamant, momentul incluzand si o taiere de panglica. Dupa ce imaginile au aparut in mediul online, edilul recunoaste ca nu a fost o idee inspirata, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) “Spiru Haret" atrage atentia, intr-o scrisoare deschisa adresata clasei politice din Romania, ca scoala romaneasca este "bombardata in mod haotic" de masuri manageriale, financiare, fiscale si de personal cu efecte dezastruoase asupra intregii societati. In…

- Desi banii care se aduna la scoli din costul standard/elev niciodata nu au fost suficienti, pe scoli este o si mai mare presiune de la inceputul acestui an, de cand plata salariilor se face din nou prin intermediul ministerului, directorii fiind avertizati ca vor fi nevoiti sa se incadreze in buget.

- Un numar de 125 de participanți provenind din 30 de țari, cei mai mulți din SUA, Italia și Germania, dar și 65 din Romania discuta timp de o saptamana, la Universitatea de Vest Timișoara pe tema „Big Data”. Noțiunea de Big Data definește seturile de date informatice care au dimensiuni atat…

- Joi, 25 ianuarie 2018, ora 14.00, la Museikon va fi vernisata expoziția de arta monumentala, Octavian Smigelschi, promotorul unei viziuni artistice naționale. Octavian Smigelschi (1866-1912) a fost cel mai important artist roman transilvanean al perioadei, cu contribuții excepționale in pictura religioasa…

- Elevii Școlii Rachițele sunt plini de paduchi. Epidemia a izbucnit la inceputul anului școlar 2017 – 2018 și deja s-a extins la tot mai mulți elevi. Medicul din localitate le-ar fi explicat parinților cum se combate epidemia, dar nu a anunțat Direcția de Sanatate Publica, așa cum era obligat sa o faca.…

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, in jurul orei 9.15, Politia Orasului Calan a fost sesizata despre un inceident care a avut loc intr-o scoala din localitate. "Politia Orasului Calan a fost sesizata direct de un minor in varsta de…

- Nou caz de violența este investigat de Poliție, dupa ce un elev ar fi fost batut de invațatoare la o școala din Calan, județul Hunedoara. Agresiunea ar fi avut loc in timpul orei. Baiatul de 10 ani s-a dus la Poliție, unde a reclamat ca ar fi fost batut de invațatoare la școala din Calan, la care invața.…

- Un baiețel care s-a luptat cu gerul pentru a ajunge la școala a primit doar 1.000 de euro din cei 63.000 de euro care s-au strans pentru el. Copilul a devenit faimos pe internet dupa ce fotografia pe care i-a facut-o invațatoarea lui a devenit virala pe rețelele de socializare.

- Patru elevi din localitatea Nepos au fost loviti de o masina condusa de o femeie, care a pierdut controlul volanului. Conform reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Bistrita-Nasaud, initial s-a solicitat interventia la locul accidentului pentru un singur copil de 14 ani care a fost lovit…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanța pune la dispoziția publicului calator 3 noi chioșcuri de bilete și abonamente, in stațiile: – ,,Complex Poarta 6” – str. Brizei (Piața Roșie) – pe sensul de mers spre Poarta 6; – Km 5 – Șoseaua Mangaliei – pe sensul de mers spre Gara; – ,,Școala de Maiștri”…

- Mitrita Camara Velicu este cantareata de muzica populara si profesoara de canto-muzica populara la Scoala de Arte din Galati. Artista culege melodii si versuri populare din zona Moldovei de peste 30 de ani, dar compune, la randul sau, doine si cantece de muzica populara.

- Elevii si prescolarii se intorc de luni, 15 ianuarie 2018, la școala. Urmatoarea vacanta va fi intre 3 si 11 februarie 2018. Structura anului școlar 2017-2018 vacanta de iarna (23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018) vacanta intersemestriala (3 – 11 februarie 2018) vacanta de primavara (31 martie – 10…

- Desi au trecut cateva luni de cand bateria de garaje din fata cladirii unde in prezent isi desfasoara activitatea Colegiul National Al. I. Cuza (fosta Scoala nr. 8), a fost pusa la pamant, terenul a devenit un real pericol. Mai sunt doar cateva zile pana incepe scoala, iar elevii vor fi din nou nevoiti…

- Pana acum au fost identificate doua cai de atac. Prima dintre acestea a fost numita Meltdown si afecteaza exclusiv procesoarele produse de Intel. Meltdown este o vulnerabilitatea in protectia kernel-ului (miezul central de memorie care gestioneaza cele mai importante date). Cea de-a doua vulnerabilitate,…