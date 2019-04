Victor Martin Angulo Cordoba, un baiat in varsta de 12 ani, din Peru, a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce iși facea temele pe strada, profitand de iluminatul public pentru ca acasa nu are curent, potrivit a1.ro. Familia lui este saraca și nu iși poate permite sa plateasca facturile.

Baiatul este cel mai mic dintre copiii familiei Cordoba și invața foarte bine. Iși dorește sa devina polițist, pentru a elimina corupția din țara sa.

„Vreau sa imi ajut familia", a declarat Victor pentru Panamericana TV.

Primarul orașului Moche, Arturo Fernandez Bazan, a recționat…