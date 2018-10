Stiri pe aceeasi tema

- Revolta in randul mai multor parinți din București. Oamenii se tem pentru siguranța copiilor lor dupa ce au aflat ca ar putea invața alaturi de baiatul de 9 ani care și-a ucis bunica in urma cu patru luni.

- Baiatul care si-a ucis bunica intr-un apartament din Sectorul 1 al Capitalei in primavara acestui an nu este scolarizat si nu participa la cursurile de invatamant in nicio scoala, sustin reprezentantii ISMB, precizand ca motivul ar fi clasele aglomerate si lipsa locurilor, scrie Mediafax.“Acum…

- Baiatul de numai 9 ani care și-a ucis bunica este in continuare, impreuna cu mama și fratele mai mic, intr-un Centru Maternal, deși inițial se vehicula ca acesta a fost transferat la Școala Generala nr. 5 din București. Deși cursurile au inceput de aproape o luna, cei doi copii, unul in clasa a IV-a…

- Copilul care și-a ucis bunica ar fi fost transferat la Școala Generala nr. 5 din București. Asta susține mama unei fetițe care acuza autoritațile de incompetența deoarece ar fi hotarat ca baiețelul nu are nevoie de expertiza psihiatrica dupa comiterea crimei. Oana-Martha Igrisan, care este mama unei…

- Intr-un clasament realizat de analizeeconomice.ro, judetul Bihor se afla pe locuri fruntase atat in ceea ce priveste numarul turistilor sositi in judet in primul semestru din acest an cat si in ceea ce priveste numarul de innoptari in unitatile de cazare din judet. La numarul de turisti sositi,…

- Competitiile scolare se vor desfasura pe baza unei noi metodologii-cadru, incepand cu anul scolar 2018-2019, printre noutati fiind acordarea unui numar de locuri suplimentare pentru etapa nationala a olimpiadelor nationale, la toate disciplinele, posibilitatea de transfer a locurilor suplimentare…

- Politistul Marian Godina afirma, intr-o postare, ca pagina de Facebook a Politiei Romane "a ajuns sa aiba recenzii de 1.6 din 5"."Colegii de la Bucuresti au gestionat foarte prost situatia si continua sa se afunde, in loc sa reactioneze cu calm si cat mai inteligent. Poate n-ar fi rau sa…

- „Manualele primite la clasa erau in conditii destul de proaste. Erau, in mare parte, dezmembrate, cu pagini lipsa. Sa nu mai spunem ca erau facute dupa programa veche, aveau unele informatii gresite. Manualele ar trebui sa aiba informatii corecte, sa aiba culegeri separate cu exercitii, astfel incat…