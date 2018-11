Copilul are DREPTURI: Marcăm Ziua Mondială a Drepturilor Copilului prin educație Pentru cei care nu cunosc, pe 20 noiembrie este marcata Ziua Mondiala a Drepturilor Copilului. Drepturile copilului sunt reglementate de Convenția asupra Drepturilor Copilului , adoptata de catre Adunarea Generala a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989. Convenția a fost asumata și de Romania prin adoptarea Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului. Cum am sarbatorit noi aceasta zi speciala? Intr-un mod specific noua: intalnindu-ne cu tinerii și adulții in școala, pentru a aduce un plus de informație civica și juridica. Așa cum v-am obișnuit… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

