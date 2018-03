Stiri pe aceeasi tema

- Un copil a fost preluat azi (9 martie) dupa-amiaza de un elicopter SMURD și transportat la o clinica din Cluj-Napoca. Micuțul a fost internat pe Secția de Pediatrie a Spitalului Județean Satu Mare, insa din cauza complicațiilor survenite, medicii au decis transferul acestuia la o clinica de specialitate.…

- Un barbat s-a accidentat grav, in urma cu circa o ora, intr-o padure din localitatea Bichigiu, dupa ce a fost lovita de un lemn. Echipajele de salvare intervin foarte greu, deoarece zona, care se afla la circa 2 km de centrul localitatii, pe vale, in partea dreapta a drumului principal, este aproape…

- Medicii de la Spitalul Județean Bacau au decis in aceasta dimineața ca un bebelua de 10 luni, bolnav de rujeola, sa fie transferat cu un elicopter la Iași – transmite Europa FM. Copilul a fost adus marți la Terapia intensiva a secției de Pediatrie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat in varsta de 25 ani s-a accidentat grav, marti dupa-masa, dupa ce a cazut de pe un stalp de electricitate, de la o inaltime de aproximativ 5-6 metri, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud. Incidentul s-a produs in comuna Magura Ilvei.…

- Elicopterul SMURD Galati se afla in misiune in localitatea Corcioveni, comuna Brahasesti, de unde va prelua, luni, un barbat cu plaga impuscata, a declarat purtatorul de cuvant al ISU...

- Tanar impuscat la vanatoare de tatal sau, in Corcioveni, județul Galați, elicopterul SMURD fiind solicitat sa intervina la fața locului. Potrivit primelor informatii furnizate de politisti, un tanar de 19 ani a fost impuscat accidental pe un fond de vanatoare de langa Brahasesti. El se afla la vanatoare…

- Un barbat in varsta de 32 de ani, care a suportat politraumatism și multiple fracturi a fost adus ieri cu un echipaj de tip C1 SMURD de la Edineț la Chișinau. Decizia a fost luata de medicii care trateaza pacientul.

- O femeie de 47 de ani, cu ischemie la membrele inferioare, a fost preluata din Targu Jiu in aceasta dimineata de elicopterul SMURD, pentru a fi transferata la un spital din Capitala. Articolul Femeie in PERICOL de MOARTE, preluata de elicopterul SMURD! apare prima data in GorjDomino - cotidian local!…

- Trei persoane au fost grav ranite joi intr un accident rutier care a avut loc in localitatea Ganeasa Sindrilita, una dintre ele un barbat de 45 de ani fiind preluata de un elicopter SMURD pentru a fi adusa in Capitala, informeaza ISU Bucuresti Ilfov citat de Agerpres.ro Accidentul s a produs intre doua…

- O femeie de 80 de ani a fost accidentata pe trecerea de pietoni de o masina, marti dupa-amiaza, in localitatea Tia Mare din judetul Olt. La fata locului, s-a deplasat un echipaj SMURD de la Vișina Femeia a fost ...

- Un copilaș de un an și patru luni a fost preluat, duminica dupa amiaza, de un elicopter SMURD pentru a fi transferat la un spital din București. Potrivit unor informații, micuțul are stari febrile, acestea fiind date de unele probleme medicale mai vechi. Articolul ACUM: Copilaș cu stari febrile, preluat…

- Copilul de la Oradea, aflat in stare vegetativa și cu sonda naso-castrica dupa un accident rutier, este adus cu un elicopter al SMURD la București la Spitalul Bagdasar Arseni. Ministrul Sanatații a cerut sa fie internat și urmeaza sa fie investigat medical.

- Evenimentul rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 7, in județul Arad. Doua persoane sunt grav ranite. „Din primele informații s-a stabilit ca un conducator auto de 19 ani, din Barzava, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, dinspre Pauliș inspre Arad, s-a angajat in depașirea unei…

- Un tanar de 27 de ani, care are membrele inferioare amputate, a fost preluat astazi de un elicopter SMURD Galați pentru a fi transportat la București. Ete vorba de un medic stomatolog care a fost implicat intr-un grav accident rutier.

- Un moldovean de 45 de ani, care a avut de suferit in urma unui accident rutier, a fost preluat astazi de un elicopter al serviciului SMURD Romania, noteaza NOI.md. Acesta a fost internat ieri la Spitalul Raional Vulcanești si, din cauza ca starea lui s-a agravat, la solicitarea serviciului Aviasan din…

- Elicopterul SMURD va face doua drumuri lungi pentru a aduce la Iasi doi pacienti - unul in Republica Moldova si unul la Galati. Pacientul din Republica Moldova este din localitatea Vulturesti si a suferit o trauma. Pacientul din Galati va fi adus la Cardiologie (Institutul de boli cardio-vasculare -…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat in aceasta dimineata sa vina in ajutorul unei femei insarcinate din localitatea Rahmanu judetul Tulcea. Initial in ajutorul tinerei a fost trimisa o ambulanta care a ramas blocata in zapada de la ora 3.00. Dimineata femeia a fost preluata de elicopterul SMURD si transportata…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean Constanta, Crina Kibedi, bebelusul adus astazi la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta cu elicopterul SMURD, este internat la Terapie Intensiva Nou Nascuti. Starea acestuia este critica, dar stabila. ...

- Momente dramatice la aceasta ora, în localitatea Nicolae Balcescu dn județul Constanța. O femeie aflata în ultima luna de sarcina a nascut direct în hazna! Femeia s-a dus la toaleta și fara sa își dea seama a nascut copilul. Echipajele de salvare au intervenit prompt…

- Elicopterul SMURD a fost trimis la un accident ce a avut loc, duminica, între localitațile Așchileu și Cristorel, unde o mașina s-a rasturnat într-un șanț. Incidentul a fost semnalat prin 112, iar la accident au fost trimise mai multe echipaje de la SMURD…

- Un accident rutier s-a produs, duminica, la intrare in Cristorel dinspre Aschileu Mare. Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat in afara parții carosabile, la o diferența de nivel de doi metri. Familia din autoturism se indrepta spre o inmormantare. Pentru ca accidentul era anunțat…

- Turista care a fost ranita dupa ce a fost surprinsa de o avalansa in Muntii Fagaras a fost preluata de elicopterul SMURD si predata unui echipaj SMURD de la Sibiu pentru a fi transportata la spital. Cea de-a doua persoana prinsa sub zapada se poate deplasa singura si nu are nevoie de ingrijiri medicale.Una…

- Noua persoane au fost ranite, sambata, aproape de orasul Targu Mures, dupa o coliziune intre trei masini. A fost solicitat si elicopterul SMURD, pentru preluarea unei persoane in stare grava, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Trei autoturisme au fost implicate in jurul orei 11 intr-un accident deosebit de grav pe strada Budiul Mic din Tirgu Mureș, ne-a informat ISU Horea Mureș. In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului…

- Un tanar in varsta de 26 de ani, care sustine ca a fost injunghiat de o persoana necunoscuta in apropiere de statia de metrou Politehnica, a fost transportat joi seara la spital, potrivit reprezentantilor SMURD. Politia a demarat o ancheta. "In aceasta seara, in jurul orei 19.00, prin…

- Un șofer a derapat, a intrat cu autoturismul intr-un copac și s-a rasturnat, iar in urma impactului, o persoana a ramas incarcerata, iar o alta se afla in stare grava. A fost nevoie și de intervenția unui elicopter SMURD, potrivit Antena 3. revenim cu detalii [citeste…

- In urma cu putin timp, la iesirea din localitatea Cobadin spre Viisoara s a produs un accident rutier.Din primele informatii, se pare ca in impact sunt implicate doua automobile. La fata locului, se deplaseaza elicopterul SMURD, un echipaj al SAJ Constanta, dar si politistii de la Rutiera. ...

- Detasamentul de pompieri Tulcea din cadrul Inspcetoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea a intervenit astazi pentru lichidarea unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Patlageanca.Potrivit ISU Delta la fata locului s a intervenit cu 1 nava B.M. si 10 subofiteri.…

- Un elicopter SMURD a fost solicitat, vineri, pentru a prelua un ranit grav, dintr-un accident rutier petrecut intre doua vehicule. Impactul a fost unul frontal si a avut loc pe Drumul National 14, in localitatea Copsa Mica, judetul Sibiu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- În urma cu puțin timp, între localitațile Ovidiu și Mihail Kogalniceanu, a avut loc un accident rutier grav. Din primele informații, toate persoanele implicate în incident sunt conștiente. UPDATE: Un sugar de numai 6 luni a fost suferit un traumatism craniofacial,…

- Cinci persoane, trei adulti si doi copii, au suferit arsuri in urma unei deflagratii produse in bucataria unei locuinte din localitatea Dorobantu, informeaza ISU Ialomita. Pompierii militari si echipaje ale Ambulantei au intervenit rapid pentru acordarea primului ajutor victimelor si transportul acestora…

- Un nou elicopter SMURD va efectua in scurt timp operațiuni de salvare pentru Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost prezentat astazi, la uzina de asamblare din Brașov, Romania, informeaza UNIMEDIA.

- Un barbat a fost adus in soc hemoragic cu elicopterul SMURD la un spital din Iasi, cel care a sunat la 112 fiind chiar atacatorul care a spus ca ar fi aplicat 20 de lovituri de cutit.Incidentul s-a petrecut, luni, la un bar din localitatea ieseana Coarnele Caprei, dupa un scandal iscat intre…

- Un tanar de 20 de ani din localitatea Coarnele Caprei va fi transportat luni la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iași cu ajutorul unui elicopter SMURD, dupa ce a suferit mai multe plagi injunghiate in zona abdominala, potrivit reprezentanților SMURD Iași. "Elicopterul SMURD…