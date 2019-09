Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 51 de ani, cunoscut pentru faptul ca practica cersetoria, a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a violat un copil de 14 ani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, fapta ar fi avut loc in centrul municipiului Vaslui si a fost sesizata la numarul…

- Doi tineri in varsta de 23 și 29 de ani, din localitatea Timișești, județul Neamț, au fost atacați și raniți cu un cuțit, de catre un barbat beat, intr-un magazin alimentar. Victimele au fost duse la spital, iar agresorul a fost reținut de polițiști, anunța MEDIAFAX.Citește și: Atenție! A…

- O fata de 13 ani a fost amenințata in plina strada de un barbat, care ar fi amenințat-o ca o taie și o baga in portbagajul mașinii. Mama fetei a depus plangere la Poliție, care a inceput o ancheta. Copila ar fi fost agresata pe 19 august, iar polițiștii au ajuns la fața locului in urma unui apel efectuat…

- Un barbat urmarit international de autoritatile judiciare din Belgia, pentru comiterea infractiunii de furt a fost prins de politistii barladeni din cadrul Biroului Judetean de Politie Transporturi Feroviare Vaslui, au informat, luni, reprezentantii IPJ Vaslui, potrivit Agerpres. "In data de…

- O femeie de 26 de ani insarcinata in luna a opta a fost injunghiata mortal sambata la Londra, a informat politia din capitala Marii Britanii, relateaza dpa. Copilul a fost salvat la locul tragediei si transportat la spital, dar tanara si-a pierdut viata, potrivit unui comunicat al politiei…

- Un barbat din judetul Vaslui a fost arestat preventiv pentru viol la sase luni dupa comiterea faptei, au anuntat miercuri reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Potrivit sursei citate, agresiunea a fost fost comisa pe data 31 decembrie 2018 si a fost anuntata la numarul de…