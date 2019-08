Stiri pe aceeasi tema

- Copilarie transformata in coșmar, pentru o copila de 10 ani, din Vulcan. Mama acesteia a sesizat poliția, prin intermediul apelului de urgența asupra faptului ca fetița a fost violata de fratele ei, minor in varsta de 16 ani. ”In data de 25.08.2019, ora 00:18, Poliția Municipiului Vulcan,…

- O copila, despre care s a aflat ulterior ca are 14 ani, mergea plina de sange pe abdomen si pe picioare, spre stupefactia martorilor. Femeia care a filmat scenele a oprit o masina de politie care trecea in zona si a semnalat ca e o fata are nevoie de ajutor, insa oamenii s au dovedit nepasatori. Femeia…

- Mihai Sora ne atrage atentia asupra faptului ca Alexandra il numea pe atacator "domn". "Cum au ajuns inregistrarile in public, cu ce scop, cu ce motivatii clare ori ascunse devine irelevant dupa ce le-ai ascultat. Pentru ca ceea ce ramane in minte, ca un sfredel tiuitor, ca o bormasina continua, sunt…

- Iata discuția la 112: Op. 112 (1): Alo, 112, ce urgența aveți? Alo?A.M.: Buna ziua, vreau și eu in legatura cu poliția!Op. 112 (1): Ce s-a intamplat doamna, cum va numiți?A.M.: Sunt domnișoara, am 15 ani, și ieri am fost sechestrata de catre un domn...Op. 112 (1): Cum…

- Criminalul, marturisire-soc la audieri: „Am confundat-o cu Satana!”. Vezi cum si unde a fost gasit CADAVRUL FETEI Apelul la 112 al unui șofer avea sa scoata la iveala inca o crima monstruoasa! Fratele și-a omotat sora vitrega, a bagat-o intr-o patura și a aruncat-o intr-un camion plin cu moloz. Cadavrul…

- Caz cutremurator petrecut in Ilfov! Un tanar, in varsta de 25 de ani, și-a omorat cu bestialitate sora victimei, apoi i-a aruncat trupul in mașina unor muncitori. Inițial, s-a crezut ca tanara a fost ucisa de un client, ea lucrand ca escorta.

- Tragedie fara margini in satul Aurel Vlaicu, din judetul Hunedoara. O copila in varsta de opt ani, din Alba Iulia, a murit, spulberata de o locomotiva. Accidentul s-a petrecut, luni, in jurul orei 5. „Echipa operativa care s-a deplasat la fata locului, a constatat ca pe marginea CF 200, in... The post…