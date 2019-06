Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 72 de ani, din Vatra Dornei, a ajuns la spital dupa ce a cazut de pe un cal in albia unui parau.Miercuri dupa-amiaza, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizata de Spitalul Municipal Vatra Dornei despre faptul ca la aceasta unitate medicala a fost adus un barbat de 72 ani, din ...

- Un copil de cinci ani a fost lasat de mama lui intr-o mașina, inchis alaturi de alți șase frați de-ai lui. Mama acestora a decis sa-i lase pe copii inchiși in mașina cat timp merge sa faca cumparaturile. Cei șapte copii au fost lasați in mașina de mama lor in parcarea unui centru comercial din Waldorf,…

- Polițiștii din Mehedinți fac verificari pentru a gasi o fata de 13 ani care a fost data disparuta. Ultima oara cand a fost vazuta, Denisa Maria Serlau se afla cu mama ei in Drobeta Turnu Severin. Tatal fetei a alertat Poliția duminica seara, dupa ce fiica sa de 13 ani a plecat de la locuința de domiciliu…

- O fetița de doar doi ani a fost descoperita intr-un apartament alaturi de cadavrele parinților ei. Fetița, pe nume Alexandra, era infometata și suferea de dezhidratare. Copila nici nu mai putea sa se mai miște de foame și de sete. Cauza decesului parinților ei nu este cunoscuta deocamdata, dar anchetatorii…

- O familie de romani a trecut printr-un șoc teribil: fetița lor de numai 4 ani a fost batjocorita de unchiul ei. Barbatul acuzat, in varsta de 40 de ani, a fost arestat de oamenii legii din Napoli, dupa ce a marturisit faptele, a notat observator.tv. Copila a fost internata in stare grava la spitalul…

- Delia a scos calma actele cerute și a primit amenda cuvenita, iar mai apoi și-a vazut de drum. Vedeta nu a fost pasuita pentru ca nu exista nicio graba reala care i-ar fi putut face disparuta amenda. Cat de mult s-a ingrasat Delia Matache. Cum a aparut pe scena in Piatra Neamt FOTO Solista…

- Un barbat din China a gandit un plan halucinant pentru a face rost de bani. Mai intai și-a mințit soția ca va duce fetița la bunica ei, timp in care a incredințat copilul unui cuplu, pentru suma de 7.000 euro. Dupa o perioada mama fetiței iși punea din ce in ce mai multe semne de intrebare legate…