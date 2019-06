Stiri pe aceeasi tema

- O romanca fara adapost si-a obligat fiica in varsta de 13 ani sa se prostitueze in Italia, primind in schimb bani, bautura, tigari, permisiunea de a folosi un dus sau un loc de dormit. Femeia a fost arestata in Sicilia.

- O romanca fara adapost a fost arestata in Sicilia pentru ca si-a obligat fiica in varsta de 13 ani sa se prostitueze. Evenimentele au avut loc in provincia sud-estica Ragusa, unde fata lucra ilegal la...

- Inspectoratul Școlar Judetean Alba a organizat, miercuri, o intalnire cu parteneri din Italia si Germania, in cadrul careia a fost prezentat Ghidul de orientare si consiliere in cariera. Initiativa face parte dintr-un proiect Erasmus+ KA2 VET (TECHnical partNership towards Innovation and Cooperation…

- Cea de-a XVI-a ediție a Salonului Internațional de Vinuri VINVEST are loc in acest weekend la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara și va fi una speciala pentru iubitorii de vin. Cei care vor calca pragul Salonului se vor bucura de peste 250 de sortimente de vin, printre care unele in premiera la…

- Obligata sa se casatoreasca cu varul ei, o copila a crezut ca singura ei scapare este moartea. Dupa ce a fost acuzata de proprii parinți ca nu este o soție vrednica, fata a urcat pe acoperișul blocului in care locuia, hotarata sa puna capat coșmarului in care i se transformase viața.

- O tanara a fost forțata sa se prostitueze, dupa ce iubitul ei a ademenit-o la Timișoara, cu promisiunea ca iși vor incepe acolo viața impreuna. Femeia a fost batuta, amenințata cu moartea și obligata sa intrețina relații intime cu sute de barbați. Marturia ei este șocanta.

