Stiri pe aceeasi tema

- Nu are nici 8 ani, dar se comporta deja ca un adult! Ingrid, fiica Simonei Patruleasa, nu mai crede in Zana Maseluța sau in Iepurașul de Paște. In timp ce alți copii abia așteapta Iepurașul de Paște, iar in decembrie pe Moș Craciun, pentru a primi cadourile dorite, fiica Simonei Patruleasa știe ca…

- Un barbat din Iasi, de 34 de ani, a inscenat ca a fost talharit intr-o scara de bloc, de frica sotiei, dupa ce a pierdut tot salariul la pacanele. Acum este cercetat de politisti, transformandu-se din victima in infractor. Acesta a fost surprins de camerele de supraveghere cum a inscenat totul,…

- Cand vezi cenușa in vis, aceasta reprezinta adesea dezamagire și regret. Cenușa te trimite cu gandul la o relație eșuata și poate simți ca cea mai buna parte a vieții tale s-a terminat, motiv pentru care nu mai ai de ce sa traiești. Daca aceasta este situația ta, trebuie sa gasești rapid ceva care sa…

- Daca ai probleme cu cosurile, probabil ca ai incercat deja o multime de tratamente antiacneice, atat naturale, cat si medicamentoase, la recomandarea dermatologului. Din pacate acneea nu dispare cu una cu doua, mai ales cand cauzele aparitiei acestei afectiuni sunt reprezentate de dezechilibre hormonale…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a efectuat marti o vizita la sediul UNICEF Romania, prilej cu care a afirmat ca isi doreste extinderea colaborarii cu aceasta organizatie si in domeniul proiectelor intergenerationale pe care le dezvolta fundatia pe care o conduce. "Pentru mine este ceva atat de…

- Vedeta de televiziune Adela Popescu a vorbit despre botezul celui de-al doilea copil pe care il are cu prezentatorul de televiziune Radu Valcan. Adela Popescu este casatorita cu prezentatorul de televiziune Radu Valcan din anul 2015. Cei doi au impreuna un baiețel care se numește Alexandru. Adela Popescu…

- Alina Eremia și iubitul ei au petrecut cateva zile de vis in Punta Cana, Republica Dominicana, iar acum artista s-a intors in Romania cu bateriile incarcate. Vedeta a povestit in direct la tv, despre cea mai frumoasa experiența pe care a trait-o. "A fost absolut superb. Da, am fost doar noi doi (nr.…