Copil, scos din piscina unui complex din statiunea Venus. Intervin salvatorii

- Sase persoane sunt blocate, in acest moment, intr un lift al unui complex din statiunea Eforie.La fata locului intervin pompierii de la statia Tuzla cu o autospeciala de stingere cu modul de Descarcerare si un echipaj medical SMURD B.Potrivit ISU Constanta, sase persoane sunt blocate in lift, la etajul…

- Pompierii constanteni intervin marti, la un bloc situat pe strada Mircea cel Batran, pentru a debloca doua persoane aflate in lift.La fata locului au intervenit pompierii de la Detasamentul Fripis cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare. Salvatorii intervin cu operativitate cu mijloacele…

- O femeie a fost scoasa din mare, duminica dupa amiaza, in stare de inconstienta, pe plaja La Stuf din Vama Veche.La fata locului se afla un echipaj SMURD B de la punctul temporar Vama Veche si o ambulanta SAJ C cu medic.Tanara are 19 ani si este din Prahova. Medicii i au restabilit pulsul si va fi transportata…

- Salvatorii intervin in aceste momente pe plaja Saturn, in dreptul cortului de prim ajutor, pentru a prelua o persoana scoasa din mare.Persoanei i se aplica protocolul de resuscitare. Intervin paramedicii de la punctul de prim ajutor Saturn, echipajul medical SMURD Saturn si in sprijin un echipaj SAJ…

- Pompierii constanteni intervin in aceste momente la un incendiu ce se manifesta la restaurantul Metropol din statiunea Mamaia.La fata locului intervin colegii de la punctul temporar de stingere din Mamaia, cu o autospeciala de stingere cu trei subofiteri. Din primele informatii, arde instalatia electrica…

- Salvatorii intervin in aceste momente pe plaja 3 Papuci din Constanta, unde, o persoana scoasa din apa este in stop cardio respirator. Potrivit SAJ Constanta, salvamarii ii fac manevre de resuscitare.La fata locului intervine SMURD Fripis si un echipaj SMURD C. ...

- Alerta, astazi, in statiunea Mamaia, salvatorii fiind alertati despre o persoana cu afectiuni medicale, careia i s ar fi facut rau.Apelul de urgenta a venit vizavi de hotelul "Tomisldquo;.UPDATE:La acest caz, intervin paramedicii de la punctul de prim ajutor Mamaia. In sprijin a venit si elicopterul…

- Salvatorii intervin in aceste momente in zona Perscarie din Navodari pentru a salva o persoana posibil inecataPrin apel la 112 am fost solicitati sa intervenim la o persoana posibil inecata, pe digul de sud Navodari. Intervin colegii din cadrul Statiei Midia cu o autospeciala cu modul de prim ajutor,…