Copil rănit grav, mașină spulberată de tren. Șoferul nu a respectat semnalele Un adolescent in varsta de 14 ani, pasager intr-un autoturism al carui sofer nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata si a fost lovit de un tren InterRegio, a fost ranit si transportat la spital, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt. Accidentul s-a produs vineri la Piatra-Olt, in apropierea garii CFR. La locul accidentului au intervenit echipaje de pompieri cu autospeciale pentru descarcerari grele, interventie si descarcerare, de prima interventie si pentru transport victime multiple si doua echipaje de la Serviciul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 14 ani a fost ranit vineri dupa-amiaza, in judetul Olt, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren in care se aflau aproximativ 100 de persoane, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, pompierii Detasamentului…

- Un autoturism, condus de o tanara de 18 ani, a fost lovit de un trenul Inter Regio 1721 in Piatra Olt, in apropierea Garii CFR. Șoferița nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata si masina a fost acrosata in partea din spate de trenul, care circula pe ruta Craiova- Sibiu. Autoturismul a fost proiectat…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost ranit, miercuri, dupa ce s-a rasturnat cu TIR-ul pe care il conducea pe un drum din localitatea Popeni, comuna Zorleni. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Marius Stanciu, la fata locului s-a intervenit cu…

- Pompierii din cadrul Detasamentului Barlad al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au descoperit, luni, din intamplare un incendiu intr-un bloc in care fusesera solicitati initial pentru o alta situatie de urgenta, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei,…

- O fetita de cinci ani si un barbat au fost transportati luni seara la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, fiind raniti intr-un accident rutier care a avut loc in localitatea Coves, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres. "ISU Sibiu a intervenit de…

- Un tren care circula pe ruta Dorohoi-Iasi a deraiat, astazi dupa-amiaza, dupa ce a lovit un camion. Accidentul feroviar a avut loc pe raza municipiului Dorohoi, la o trecere la nivel cu cale ferata fara bariera. Dupa impact, camionul s-a rasturnat pe calea ferata. Mecanicul de locomotiva a fost ranit…

- Constantin Dancu, șeful IPJ Constanța, a fost ranit in urma unui accident care a avut loc sambata, in Mangalia. Acesta se afla pe motocicleta cand a fost lovit de o mașina condusa de un barbat in varsta de 78 de ani. Potrivit ct100.ro, șoferul mașinii nu a respectat semnificația indicatorului Oprire…

- O bataie a izbucnit marti seara in municipiul Slatina intre trei barbati, unul fiind cetatean italian, dupa neintelegeri in trafic. Doua dintre persoane au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt,…