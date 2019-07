Teodorovici spune ca pensiile speciale vor fi incluse intr-un pachet de masuri corelat cu rectificarea bugetara

Pensiile speciale vor fi incluse intr-un pachet de masuri privind modul in care banul public sa fie cat mai bine cheltuit, care va fi discutat in prealabil in Guvern si Coalitie… [citeste mai departe]