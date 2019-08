Copil mușcat de un șarpe, transportat cu elicopterul la Oradea Un copil de cinci ani din satul Șinteu din Bihor a fost transportat duminica cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean din Oradea, dupa ce ar fi fost mușcat de un șarpe. Salvatorii au fost alertați sa intervina in satul Șinteu, unde un baiețel de cinci ani a fost mușcat de un șarpe, relateaza ebihoreanul. La fața locului a intervenit un elicopter SMURD și un echipaj de prim-ajutor calificat din stația Aleșd, a precizat Camelia Rosca, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Crisana, pentru sursa citata. Copilului i s-au acordat ingrijirile necesare la fata locului si a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In zilele de 03, 10, 24 și 31 august a.c., in intervalul orar 15.00 – 19.00, personalul Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „CRISANA” al judetului Bihor va fi prezent in incinta Centrului Comercial Lotus Center Oradea, pentru a oferi persoanelor…

- O furtuna deosebit de puternica s-a abatut aseara asupra localitați Chișlaz, din județul Bihor. „Gloanțe” de gheața au cauzat mari stricaciuni acoperișurilor și copacilor, a informat bihoreanul.ro. „Gheata cat pumnul, copaci distrusi, acoperisuri macelarite, geamuri sparte. A fost inspaimantator, pur…

- Un pompier al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Crisana a ajuns la spital, marti seara, dupa ce a fost ranit in timpul unei interventii de degajare a unei alei blocate de un copac rupt.

- In jurul orei 05:00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Crisana” al judetului Bihor a fost sesizat cu privire la un incendiu produs la o locuința. Foto: ISU „Crișana” Bihor © La fața locului, echipele de pompieri ale Detașamentului 1 Oradea au constatat ca incendiul se manifesta…

- Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența, patru persoane au fost implicate in accident in zona localitații Siria. Mai multe ambulanțe SMURD, dar și elicopterul au intervenit de urgența. Trei dintre victime erau ieșite din autoturism, iar una se afla incarcerata,…

- Noua boboci de rața salbatica au fost salvați de pompierii, care au muncit din greu duminica dupa amiaza. Pompierii au izolat o zona de aproximativ 800 de metri pentru a ajunge la pasari, dar intr-un final i-au scos teferi la suprafața. Bobocii de rața cazusera in canalul de pe marginea Caii Aradului,…

- Un accident deosebit de grav a avut loc joi seara, pe DN 1, in localitatea Tileagd, județul Bihor, intre un BMW și o autoutilitara. Patru persoane, intre care și doi copii, au fost ranite, iar un barbat a murit. Accidentul a fost sesizat in jurul orei 19.45, iar traficul a fost complet blocat in zona,…

- Pompierii oradeni au fost chemați, luni dupa amiaza, sa stinga un incendiu produs la o gospodarie din localitatea bihoreana Paleu. La fața locului, echipele de pompieri ale Detașamentului 2 Oradea au constatat ca incendiul se manifesta la o terasa lipita de casa, flacarile propagandu-se…