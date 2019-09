Copil, mort din cauza tetanosului. Otilia Țigănaș: Vaccinați-vă copiii ! Sunt provaccinist fascist, comunist "Am postat și aici, și pe pagina mea profesionala, cazul unui copil de 11 ani rapus de tetanos. Și am facut-o ca apel pentru vaccinare. O fac din convingere.

Iar primul argument al bunei mele credințe este ca ȘTIAM dinainte ca o astfel de postare va atrage ura antivacciniștilor asupra mea, ca voi gasi mesaje de rahat in privat, ca a vorbi onest despre vaccin, public, e mai rau decat o postare politica in plin scandal.

De aceea, le raspund tuturor, en gros.

Blochez fara preaviz orice antivaccinist activ fanatic, nu (mai) intru in dialog, de polemici nici nu poate fi vorba.

Racapitulam

