Stiri pe aceeasi tema

- Un copil roman in varsta de doar 10 ani, care locuiește cu parinții lui in orașul italian Castiglione delle Stiviere, din provincia Mantova, a fost atacat cu un cuțit de un asiatic. Incidentul a avut loc...

- Ies la iveala detalii cutremuratoare in cazul lui Bogdan Draghici, barbatul arestat preventiv pentru 30 de zile dupa acuzatiile de abuz asupra uneia dintre fiicele sale vitrege. Copila a plans in hohote cand a povestit prin ce a trecut.

- Incidentul s-a petrecut in data de 27 iulie, dupa miezul noptii, pe o strada din Galati. Agresorul a fost identificat de politisti pe 6 august, iar pe numele lui s-a emis un mandat de retinere. Baiatul va fi propus judecatorilor pentru arestarea preventiva.

- O femeie de origine marocana, in varsta de 27 de ani, a ajuns pe mana autoritaților din Milano, Italia. Aceasta și-a ars fiul de 11 ori cu fierul de calcat. Femeia a fost condamnata la trei ani de inchisoare, potrivit Il Giornale di Vigenza. Incidentul a avut loc in decembrie anul trecut. Femeia era…

- Aproape de tragdie, in aceasta dupa-amiaza, la Timișoara. O fetița care se afla pe bicicleta, pe trotuar, și care s-a dezechilibrat, a cazut pe șinele de tramvai, insa vatmanul a oprit la timp, iar minora a fost transportata la spital cu rani ușoare, evitandu-se astfel o tragedie. Incidentul s-a petrecut…

- FOTO – Arhiva Un copil de 9 ani a fost gasit mort, in noaptea de sambata spre duminica, intr-o locuinta din Cluj-Napoca, pe corpul acestuia fiind gasite urme de violenta. Politistii au deschis un dosar penal si ii audiaza pe mama baiatului si pe concubinul ei, transmite Mediafax. Purtatorul de cuvant…

- Un copil in varsta de patru ani din Guatemala a murit dupa ce a fost atacat de doi caini din rasa pitbull. Incidentul a avut loc in orașul Chinautla. Imediat dupa ce a fost atacat de cei doi pitbull, micuțul pe nume Jose Alejandro C.P. a fost transportat in stare grava la Spitalul General San Juan de…

- Mai multe echipaje din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad intervin in localitatea Santana, acolo unde un baiat a intrat in apa, insa nu a mai fost vazut ieșind. Baiatul in varsta de 14 ani s-a dus la scaldat cu mai mulți prieteni, la balastiera din Santana. Din primele informații,…