- Un barbat de 50 de ani, din Patrauți, a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa neregulamentar o strada din Suceava. Accidentul s-a inregistrat ieri, la ora 18.15, in Burdujeni. La volan era un localnic de 34 de ani. El a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. In schimb,…

- Fostul sef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, a fost implicat intr-un accident rutier, marți, in Hunedoara, pe centura Devei. Din primele informatii, soferul unei ... The post FOTO: Fostul șef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, implicat intr-un accident rutier pe centura Devei – a lovit cu masina un microbuz…

- Un urs de 300 de kilograme a fost lovit mortal, duminica noaptea, dupa ce a patruns pe DN 11, intre Brasov si Prejmer, de o mașina, animalul ricosand dupa impact intr-un alt autoturism informeaza mediafax. Accidentul s-a petrecut duminica noaptea pe DN 11, intre Brasov si Prejmer. Un…

- Neatenția la volan a facut șase victime in Ialomița. Doua autoturisme s-au lovit frontal, iar ambii șoferi, dar și pasagerii din autoturisme au ajuns la spital. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) A patruns pe contrasens ca sa evite o tamponare Accidentul rutier s-a produs la ieșirea…

- Un tanar, care astepta transportul public in statie, a fost accidentat de catre un sofer care conducea cu viteza. Accidentul a avut loc in sectorul Botanica al Capitalei.Victima a fost transportata la Spitalul de Urgenta.

- Un copil in varsta de 7 ani a ajuns la spital in aceasta seara dupa ce a incercat sa traverseze strada prin loc nepermis, fiind lovit de o mașina. Din fericire minorul a fost accidentat ușor. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Unirii, in zona Hepites. Șoferul este un tanar de 27 de ani, care […] Articolul…

- Doua persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un autoturism de pe contrasens. Accidentul s-a produs ieri, in jurul orei 18.00, pe strada 22 Decembrie 1989 din Suceava. Victimele sunt un barbat de 73 de ani și o femeie de 71 de ani, ambii din comuna Ipotesti. Mașina care…

- Biciclist accident mortal, sambata seara, la Vadu Pașii. Barbatul, de 65 de ani, din localitate, a ieșit in DJ 203 K, fara sa se asigure, fiind acroșat de o mașina condusa de un localnic, de 24 de ani, care se deplasa din direcția Sageata catre Buzau. Potrivit Poliției, barbatul de 65 de ani, in timp…