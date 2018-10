Stiri pe aceeasi tema

- Revenit in tara dupa parcursul senzational de la Basel, Elvetia, unde doar Roger Federer l-a putut opri din drumul spre trofeu, Marius Copil a dezvaluit mesajul-invitatie primit de la marele campion elvetian la finalul partidei de duminica, 28 octombrie.

- Aradeanul Marius Copil a avut un seyon 2018 in care a alternat perioadele bune, inclusiv o finala la ATP Sofia, cu cele mai puțin reușite, in care a pierdut cu jucatori anonimi, din afara Top 100. A venit insa saptamana de vis de la Basel, una in care a depașit șase tenismeni de frunte, reușind primele…

- Surpriza de proporții la turneul ATP 500 de la Basel, aradeanul Marius Copil (93 ATP) ajungand din calificari pana in ultimul act, dupa ce a invins 6 tenismeni din Top 100, inclusiv numerele 5 și 6 mondial, A. Zverev, respectiv M. Cilic. In finala, „Tunarul din Carpați” a fost depașit de elvețianul…

- Davide Sanguinetti la Milano, in 2002, si Tommy Haas la Halle, in 2012, l-au invins pe Federer cand se aflau pe locul 87 ATP, acestia fiind tenismenii cel mai slab clasati care au castigat un turneu in fata elvetianului. MARIUS COPIL - ROGER FEDERER LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Finala…

- Marius Copil va juca duminica. 28 octombrie, meciul carierei. Sportivul roman de 28 de ani s-a calificat in finala turneului de la Basel, acolo unde se va intalni cu unul dintre cele mai importante nume din tenisul mondial, Roger Federer.

- Marius Copil va juca duminica. 28 octombrie, meciul carierei. Sportivul roman de 28 de ani s-a calificat in finala turneului de la Basel, acolo unde se va intalni cu unul dintre cele mai importante nume din tenisul mondial, Roger Federer.

- Locul 3 mondial si al doilea finalist al turneului de la Basel, Roger Federer, a vorbit despre adversarul pe care-l va intalni duminica, 28 octombrie, de la ora 16:00, in ultimul act al turneului elvetian. Marius Copil a primit un avertisment din partea lui Federer: "Ma simt foarte proaspat".”L-am…