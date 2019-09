Copil dispărut în ALBA. Are opt ani! Persoanele care detin informatii care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la 112. Potrivit IPJ Alba, la data de 23 septembrie 2019, in jurul orei 20,00, Politia Municpiului Alba Iulia a fost sesizata de catre o femeie din municipiu, cu privire la faptul ca fiul sau, in varsta de 8 ani, a plecat de la scoala, in dimineata zilei de 23 septembrie, in jurul orei 09,00, si nu a mai ajuns acasa. Semnalmentele minorului GALDEAN IULIAN CRISTIAN sunt urmatoarele: • inaltime 1,30 m, • greutate 30 de kg, • par negru, tuns scurt,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

