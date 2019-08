Copil din Murgeni, mort pe stradă după un accident rutier. Explicaţii halucinante ale prefectului de Vaslui, Eduard Popica: Ghinion "Este un eveniment regretabil, ne pare rau pentru viata fiecarui copilas din judetul nostru. Intr-adevar, in apropiere de locul accidentului este o unitate spitaliceasca, dar este un spital de psihiatrie. Era si serviciul de ambulanta in apropiere, dar are o singura masina. Ghinion, daca putem spune asa, pentru ca accidentul a avut la 19,58, iar la 19,46 acea masina a plecat intr-un sat vecin pentru a interveni la un accident cu doua victime. Politistii au fost intorsi din drum pentru ca apelantul a spus la 112 starea in care se afla copilul accidentat. Am analizat inclusiv timpii in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie a avut loc in localitatea Murgeni din judetul Vaslui. Un copil a fost lovit de o masina. Ambulanta a ajuns la fata locului in 40 de minute desi, spun localnicii, spitalul se afla la o distanta extrem de mica de locul accidentului.

- Spirit civic?! Un baiețel din Murgeni, Vaslui, in varsta de patru ani, a aparut pe șosea de dupa un autoturism parcat langa trotuar. Micuțul a fost accidentat de mașina de teren a unui inginer care nu a mai putut sa-l evite. Copilul a ramas pe asfalt timp de 40 de minute, deși la 300 de metri distanța…

- Un accident rutier grav a avut loc, in aceasta noapte, la numai o jumatate de ora dupa miezul noptii, in municipiul Constanta, pe strada Mihai Viteazu.Apelantul a anuntat, la ISU Dobrogea Constanta, ca este vorba despre un accident in care o masina este rasturnata si in urma caruia a rezultat o victima…

- Ieri, 8 iulie 2919, in jurul orei 15.47, polițiștii din Aiud au fost sesizați cu privire faptul ca, pe strada Moților ar fi avut loc un accident rutier, in urma caruia ar fi rezultat ranirea unui biciclist, iar conducatorul care a provocat accidentul și-ar fi continuat drumul. In urma investigațiilor…

- La data de 8 iulie 2919, in jurul orei 15,47, polițiștii din Aiud au fost sesizați cu privire faptul ca, pe strada Moților din municipiu, ar fi avut loc un accident rutier, in urma caruia ar fi rezultat ranirea unui biciclist, iar conducatorul care a provocat accidentul și-ar fi continuat drumul. In…

- Cel puțin doua persoane din Alba Iulia au fost ințepate pe strada cu obiecte ascuțite, cel mai probabil ace de seringa, au declarat pentru Alba24, surse din cadrul Spitalului Județean de Urgențe Alba. Este vorba despre un barbat de 63 de ani și despre o femeie de 37. Polițiștii au deschis o ancheta…

- Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati ca pe o strada din municipiul Galati a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o bicicleta. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 25 ani, din Galati, aflat la volanul autoturismului a circulat pe…