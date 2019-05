Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 8 ani a fost tarat cu mașina de propria mama in localitatea Vulcan din Brașov. Femeia, originara din Codlea, l-a amenințat ca il abandoneaza The post Copil tarat cu mașina de propria mama, care l-a amenintat cu abandonul appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie a fost accidentata de un autorurism, luni seara, in stația de autobuz Meșota din municipiul Brașov. Victima a fost ranita atat de grav la picioare, incat unul i-ar putea fi amputat. Incidentul a avut loc in Centrul Civic din municipiul Brașov și s-a petrecut in jurul orei 21.00. …

- Scandalul motoarelor cu probleme se extinde de la Renault la Nissan. Libertatea a scris recent despre cazul unui roman din Drobeta-Turnu Severin, care a dat in judecata Renault și acuza ca i-a vandut un autoturism Dacia Duster cu defecte de fabricație. Acum, problema ajunge și la constructorul japonez…

- O femeie și un copil de aproape doi ani de zile au fost grav raniți in urma unui accident teribil ce s-a produs vineri dimineata, la iesirea din Rupea spre Sighisoara, pe DN 13, in judetul Brasov. Cei doi au fost incarcerati, iar dupa ce au intors masina, pompierii au mai gasit in masina un copil de…

- Intervenție cu probleme pentru un echipaj de poliție din Brașov. Duminica seara, in timp ce se deplasau spre locul unui incident, mașina in care se afla echipajul a fost implicata intr-un grav accident rutier.