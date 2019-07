Copil de zece ani, rănit într-un accident la Galaţi Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati prin 112 ca pe DJ 252, in afara comunei Nicoresti, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea a patru persoane. "Un barbat de 58 ani a condus autoturismul pe DJ 252, catre municipiul Tecuci, si, la un moment dat, intentionand sa intre in curtea unui imobil, a virat spre stanga fara a se asigura, fiind lovit de autoturismul care se afla in depasirea acestuia", se precizeaza in comunicatul de presa. In urma impactului, patru persoane cu varste cuprinse intre 10 si 67 ani, pasagere in cea de-a doua masina, au fost ranite… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

