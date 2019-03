Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini la Seini. Un copil de 1 an si 8 luni a murit astazi in urma unui incident tragic Drama fara margini pentru familia unui baietel de 6 ani, din Seini care a murit astazi in urma unui incident tragic. Seini-accident mortal. Din primele verificari se pare ca un copil de 1 an si 8 luni,…

- Barbatul conducea cu o viteza de 180 de kilometri la ora pe o portiune de drum unde viteza maxima este de 90 de km/h. LIVE pe Facebook la 200 km la ora, in acompaniament de manele VIDEO Inainte sa intre intr-un sens giratoriu, a pierdut complet controlul volanului și s-a rasturnat.…

- O autoutilitara condusa de un ialomitean de 32 de ani, care se deplasa din directia Focsani catre Buzau, a surprins si accidentat mortal vineri seara un pieton de 40 de ani la iesirea din municipiul Ramnicu Sarat, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis UIMEȘTE dupa discuția cu Jean…

- Un barbat in varsta de 79 de ani din Vicovu de Sus a murit vineri seara dupa ce a fost acrosat de un autovehicul marca VW Sharan. Septuagenarul se deplasa pe langa bicicleta si la un moment dat a incercat sa traverseze strada pentru a ajunge acasa. Soferul de pe VW Sharan, un barbat de 46 de ani, ...

- Un tanar in varsta de 19 ani din judetul Satu Mare a decedat in cursul diminetii de joi, 27 decembrie, dupa ce a intrat cu masina in peretele unui imobil din orasul Seini. Soferul avea permisul de conducere retinut. “Azi dimineata, la ora 04.25, pe strada Victoriei din Seini s-a produs un accident de…

- Șoferul care a accidentat mortal un tanar la Cuconestii Noi si a fugit de la fata locului a fost condamnat la 11 ani de inchisoare. Deopotriva cu pedeapsa inchisorii, inculpatul a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport timp de 5 ani.

