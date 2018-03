Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit luni dimineata, in Ramnicu Valcea, timp de aproximativ doua ore, cu autospeciala de lucru la inaltime, pentru a debloca usa unui apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc, in care se afla incuiat un copil de un an si jumatate, a informat Inspectoratul pentru Situatii…

- Parintii acestei fetite au resit sa ii salveze viata cand si-au dat seama ca e ceva in neregula cu zambetul ei. Megan Evans avea 7 ani in momentul in care parintii si-au dat seama ca ceva nu e bine. Fata a fost dusa la medic unde a fost diagnosticata cu o boala grava. Micuta a […] The post Au salvat…

- Mama tanarului care a șocat Romania dupa ce a aruncat o batrana de la etajul 10 și a batut un batran a facut marturii uluitoare. Baiatul ei sufera de o boala grava, a fost internat de mai multe ori și are certificat medical. „Baiatul a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoida, este bolnav psihic…

- Crima infioratoare in Cluj-Napoca, vineri dimineața (16 martie). Un apel la 112 a anunțat faptul ca o batrana imobilizata in scaun cu rotile a cazut de la balcon. Femeia a plonjat de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Mai tarziu, in urma investigațiilor facute la fața locului, oameni…

- Andrei Galuț, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye To Gravity, se afla inca sub supravegherea medicilor. Au trecut doi ani și jumatate de la tragedia din clubul Colectiv, care a curmat viața a 64 de oameni. In seara de 30 octombrie 2015, Andrei și baieții din trupa lui lansaul albumul „Mantras…

- EXATLON 13 martie. “Faimosii” s-au bucurat din plin de succes in ultima perioada, insa, acum, doua dintre concurente au recunoscut ca au probleme mari. Diana Belbita a dezvaluit ca se confrunta cu dureri foarte mari de mai bine de o luna de zile, insa a incercat sa mearga mai departe. EXATLON 13 martie:…

- Doliu in hanbalul din Ramnicu Valcea! Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim, Mureșul Tg. Mureș și HCM Baia Mare s-a stins din viața la numai 32 de ani! Fosta handbalista a fost rapusa de o boala incurabila, care a evoluat infiorator de rapid. Alexandra este fiica fostului mare portar al Oltchimului,…

- Accident grav in Alexandria! Un Matiz s-a facut praf dupa ce a fost izbit de un BMW. Un paramedic SMURD, aflat in timpul liber, a incercat sa ajute. Un accident grav s-a petrecut, sambata, in Alexandria. Un Matiz s-a facut praf dupa ce a fost izbit de un BMW, caruia nu i-a acordat prioritate. Șoferul…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Intervenție dificila pentru pompierii gherleni. Un apel la 112 a anunțat vineri seara faptul ca un copil a ramas blocat intr-un apartament situat la etajul patru al unui bloc din Gherla. La fața locului au intervenit pompierii gherleni cu autoscara, insa accesul in zona a fost una foarte dificila din…

- Roxana de la Exatlon are susținatori in toata țara, dar cei mai mulți sunt la Ramnicu Valcea. Acolo locuiește și muncește „razboinica”. Tanara este antrenoare de Kangoo Jumps. Colegele și elevele Roxanei ii duc dorul și au vrut sa-i arata cat de mult o susțin. Imbracate in tricouri albastre, cu sigla…

- Doua femei au suferit rani grave dupa ce au sarit de la etajul sase al unui hotel in care izbucnise un incendiu violent. Scenele cumplite s-au petrecut in Izmir. Cuprinse de panica din cauza flacarilor care le mistuiau camera, tinerele s-au refugiat pe marginea balconului. Desi pomperii le-au tot spus…

- Gestul extrem al unei tinere mame a șocat locuitorii din Craiova. La cateva ore dupa ce și-a luat viața a fost facut publica identitatea sa. Este vorba despre Florentina Cristina Stoian, care era originara din Constanta si locuia in Craiova, impreuna cu un barbat cu care traia in concubinaj. Anchetatorii…

- Fel și fel de lucruri iși vand romanii pe site-urile de anunțuri, dar sa vinzi pe ”cineva” intrece orice fel de imaginație! Este cazul unei femei din Ramnicu Valcea care și-a scos fiica ”la vanzare” pe OLX. Anunțul pare extrem de serios, iar femeia a gasit chiar și o explicație pentru gestul sau! Anunțul…

- Caz cutremurator in municipiul Botoșani, duminica noapte. O fata de 13 ani a fost transferata in stare critica la Iași, dupa o cadere in gol de la etajul IV al unui bloc din cartierul Grivița. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD și din cazua starii grave in care fata se afla, adolescenta a […]…

- Jumatate dintre indicii bursieri din Romania au crescut cu peste 8%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 8,49%. Cea mai mare apreciere, 8,64%, a fost înregistrată de BET-NG,…

- Momente de coșmar pentru familia imperiala germana. Printul Carlos Patrick Godehard de Hohenzollern, in varsta de 39 de ani, s-a sinucis. Prințul s-a aruncat in gol de la etajul 21 al Hotelului Intercontinental din Frankfurt, potrivit DailyMail, citat de antena3.ro. Carlos abia fusese eliberat, pentru…

- Pompierii au intervenit azi, 28 februarie, la stingerea unui incendiu care a avut loc pe Aleea Mureș din Cartierul Micro 14. Incendiul a izbucnit intr-un apartament aflat la etajul 4 al unui bloc. Oamenii au sunat la „112” cand au vazut ca din apartament iese fum. La fața locului s-au deplasat mai multe…

- Protestul minerilor de la Salinele Praid, Prahova și Targu Ocna le-a dat emoții autoritaților tocmai cand este mai mare nevoie de sare pe șosele. Aproape jumatate de zi, extracția și livrarea au fost sistate. In cele din urma, minerii s-au hotarat sa se intoarca la lucru.

- In timp ce colegii lui de la Antena 1 intarzie la serviciu din cauza zapezii, Radu Valcan se bucura de soare in Asia, acolo unde filmeaza pentru „Insula Iubirii”. Prezentatorul i-a trimis un mesaj lui Razvan Simion, pe care „matinalul” l-a citit la „Neatza cu Razvan și Dani”. Jumatate din țara se afla…

- Jumatate de țara se afla sub cod portocaliu, iar cealalta jumatate sub cod galben. In mai multe județe din țara, autoritațile au decis sa inchida școlile, urmand ca elevii sa recupereze orele pierdute. Un adolescent din Gorj a incercat sa convinga autoritațile locale sa urmeze același mode și sa inchida…

- Barbatul de 30 din Roman care și-a aruncat tatal de la balconul locuinței a fost prins! El se afla in localitatea Borsec, din Harghita, și era dat in urmarire generala, dupa ce fugise de la locul faptei, vineri dupa-amiaza. Sambata seara el a fost depistat in timp ce se deplasa pe jos in orașul Borsec,…

- Accident cumplit pe DN7 Pitesti – Ramnicu Valcea, la kilometrul 141, localitatea Cotmeana. Șoferul unui autoturism a intrat intr-un autotren. In urma impactului patru persoane au fost ranite, iar autovehiculele au parasit suprafata carosabila. Toate cele patru persoane au ramas incarcerate și a fost…

- Orașul Roman, județul Neamț, a fost zguduit de un caz incredibil. Un batran a fost filmat de un amator in timp ce cadea de la etajul al treilea al unui bloc. Pe imagini se observa cum acesta este impins de o persoana aflata in casa. Agresorul este chiar fiul victimei, care a fugit, imediat, dupa […]…

- Localnicii din Boholt s-au intors pentru cateva ore in timpul bunicilor si strabunicilor lor. A fost organizata o sezatoare tradiționala dupa modelul celor care aveau loc in sat, in anii ’50-’60. Cantecele si jocurile traditionale, „loalele“, „datul litrelor“ sunt doar cateva din obiceiurile…

- Un cațeluș pe care stapanul lui l-a aruncat, intr-o punga, alaturi de fratele sau, a fost salvat de pompierii craioveni dintr-un tub de ciment lung de opt metri, in care reușise sa se adaposteasca. Fratele cațelului nu a avut același noroc, el fiind calcat de o mașina. „Un echipaj din cadrul Detașamentului…

- Doi soți au fost gasiți morți in casa, in circumstanțe extrem de suspecte. Poliția a demarat p ancheta banuind o crima urmata de o sinucidere, intr-un apartament de bloc din Chișinau, Republica Moldova. Primele date culese din ancheta arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul șapte. Trupul neinsuflețit…

- Un caz tragic s-a intamplat in Chisinau in dupa-amiaza zilei de duminica, 18 februarie. Un barbat de 34 de ani a decis sa-si puna capat zilelor si s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru al Capitalei. Sositi la fata locului, politistii au gasit in apartament cadavrul sotiei…

- Drumurile impracticabile din Munții Apuseni pun in dificultate intervențiile de urgența, insa, cand exista omenie se gasește și o rezolvare. Așa s-a intamplat marți, 13 februarie 2018, la Știuleți, unde a fost chemata ambulanța pentru o femeie cu insuficiența respiratorie și tensiune arteriala crescuta.…

- Permisul de conducere nu este pentru oricine si, deci, nici usor de obtinut; o pot spune toti cei care nu au reusit sa ia examenul ,,din prima“. Traseul le da de furca celor mai multi, iar numarul celor „picati“ creste exponential cu numarul celor inscrisi la examen. Foarte multi aspiranti la permisul…

- In luna iubirii, pentru zilele de 14 si 24 februarie 2018,CFR Calatori pune in vanzare bilete la jumatate de pret pentru indragostiti parteneri de calatorie cu trenul, informeaza CFR Calatori. Prin oferta "Plimbati va in doi Jumatate tu, jumatate noi ", reducerea este de 50 din tariful biletului intreg…

- Inflatia in luna ianuarie ar putea fi de 4%, iar in primul semestru va ajunge la 5%, urmand a decelera pana la 3,5% spre finalul anului, sustiInflatia in luna ianuarie ar putea fi de 4%, iar in primul semestru va ajunge la 5%, urmand a decelera pana la 3,5% spre finalul anului, sustin reprezentantii…

- Dansul babelor din Bilca, cu o istorie de o jumatate de veac pe scenele din Romania, reprezinta unul dintre simbolurile pastrarii traditiei jocului si portului dintr-o straveche vatra bucovineana. Din aproape fiecare casa din Bilca, o bunica, o mama sau o fiica a pasit de-a lungul anilor in jocul ...

- Un barbat din Tulcea a cazut de la etajul 4 al blocului in care locuieste si a supravietuit miraculos dupa ce a cazut pe sarmele de intins rufe situate la etajul 1. De altfel, de acolo a si fost recuperat de pompieri.

- Consilierii locali din Alba Iulia si-au primit in cadrul sedintei de marti, tabletele electronice care vor inlocui, cel putin teoretic, celebrele dosare printate pe hartie. Primaria a platit 63.000 de lei pentru 30 de tablete performante.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi dezvoltarea unui avion supersonic civil rusesc, la 50 de ani dupa legendarul Tu-144 sovietic, supranumit "Concordski", dupa un rasunator scandal de sionaj industrial din timpul Razboiului Rece, scrie AFP.

- Drumarii au intervenit, in ultimele ore, cu aproape 1.300 de utilaje de deszapezire si au imprastiat peste 8.800 de tone de material antiderapant, potrivit CNAIR. Luni, sunt sub avertizare cod galben jumatate dintre judetele tarii. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca la aceasta ora nu exista…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a vorbit, joi, despre situația din țara. Codul portocaliu de ninsoare si viscol face ravagii in Romania. Este haos in trafic pe Valea Prahovei, iar drumurile nationale din Moldova sunt acoperite cu zapada, informeaza Centrul Infotrafic din Politia Romana.

- Rar avem ocazia sa avem asa ceva! Un sofer a reusit performanta de a ajunge cu masina intr-un apartament de la etajul 1 al unui bloc dintr-un oras aflat in apropiere de Los Angeles. Totul s-a intamplat in orasul Santa Ana, acolo unde soferul a apasat prea tare pedala de acceleratie, dat fiind faptul…

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Ambele persoane aflate in mașina s-au ales doar cu rani ușoare. Poliția a declarat presei ca șoferul a folosit droguri inainte de a urca la volan și ca se afla in spital pentru a fi ținut sub observație. Unul dintre cei doi pasageri a reușit sa iasa din mașina, dar celalalt a ramas in interiorul…

- Accident bizar in California - un sofer a scapat masina de sub control si a intrat pe geamul unui apartament de la etajul unei cladiri. Si, ca prin minune, toata lumea a scapat cu viata. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere.

- Misiune inedita pentru pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, care au intervenit, luni, pentru a salva un caine blocat cu capul in protectia motorului unei masini. (VEZI SI: Batranul si-a legat intentionat cainele de sinele de cale ferata, apoi a asteptat sa vina trenul!…