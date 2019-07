Copil de trei ani, căzut de la etaj în Bularga Minorul s-a urcat, in jurul orei 11, pe pervazul ferestrei unui apartament situat la un bloc aflat pe strada Mihail Sturdza. Intr-un moment de neatentie din partea mamei, care se afla prin casa si facea curatenie, copilul s-a urcat pe pervaz, apoi a cazut. „Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca un copil in varsta de trei ani si o luna a cazut de la etajul doi al un imobil situat in municipiul Iasi, acesta fiind transportat la spital pentru a p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

